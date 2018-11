Kataja haastajana jatkolohkoon, otteluohjelma varmistui

Katajan jatko-ohjelma FIBA Europe cupissa on varmistunut. Avaus tapahtuu Saratovissa 12. joulukuutaa Avtodorin vieraana. Venäläisjoukkue hävisi alkulohkossa vain yhden ottelun. Ensimmäinen kotiottelu on ohjelmassa keskiviikkona 19. joulukuuta, kun tappioitta itsensä jatkoon pelannut tanskalainen Bakken Bears saapuu Joensuuhun. Vastus on heti kärkeen siis kovinta mahdollista luokkaa, sillä Avtodor ja Bakken Beras lähtevät lohkovoittajina suursuosikkeina tähän toiseen vaiheeseen.

Pelit jatkuvat ensi vuoden puolella 9. tammikuuta ZZ Leidenin vieraana. Hollantilaiset voittivat alkulohkossa neljä ottelua ja hävisivät kahdesti. Katajan saldo oli 3-3. Avtodor nähdään areenalla keskiviikkona 23. tammikuuta. Tanskassa Kataja pelaa siitä viikon päästä. Jatkolohko päättyy kotipeliin ZZ Leideniä vastaan keskiviikkona 6. helmikuuta. Jatkolohkon kaksi parasta selvittävät tiensä 16 joukkueen pudotuspeleihin. Puolivälierissä pelaavat kahdeksan parasta FIBA Europe cupin joukkuetta sekä kahdeksan Mestarien liigasta pudonnutta joukkuetta. Pudotuspelit pelataan ottelupareina. Jatkopaikka heltiää kahden ottelun yhteistuloksella.