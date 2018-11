Räikkönen ei ole surullinen: "Oli ilo olla mukana, nyt lähdemme eri teille"

F1-ikoni Kimi Räikkönen vaihtaa uusiin maisemiin, kun tämä formulakausi saadaan päätökseen viikonlopun Abu Dhabin gp:llä. Räikkönen palaa F1-uransa alkupisteeseen eli Sauber-talliin, ja torstaina Abu Dhabissa mies sai vastailla, kuinka summaisi kahdeksan kauttaan Ferrarilla.

– Enpä nyt tiedä. Olen jo harjoitellut heidän jättämistään kerran aiemmin, joten ei tämä uutta ole. En ole surullinen, koska en näe syytä olla surullinen. Näemme toisiamme yhä paljon, joten ei muutoksia niin hirveästi tule, Räikkönen pohti.

– Lähden uuteen juttuun, ja se on jännittävää. Minulla oli totta kai hyviä aikoja (Ferrarilla), hienojen ihmisten kanssa. Oli huonojakin hetkiä, mutta se kuuluu asiaan. Olen voittanut mestaruuden ja kaksi tallimestaruutta. Oli ilo olla mukana, ja meillä oli hienoja aikoja, nyt lähdemme eri teille eikä kuitenkaan kovin kauas toisistamme.

Sauberilla edessä ovat uudet haasteet.

– Nautin siitä, siksi sen (pestin) otinkin. Monella on mielipide, kuinka se tulee sujumaan. Minulla on hyvä fiilis siitä, ja tavoitteena on, että molemmat hyötyvät. Saa nähdä, teemme parhaamme, ja meillä on mahdollisuus hienoihin juttuihin. Mutta se selviää, kunhan ensi vuosi koittaa. Sitä ennen siitä on turha puhua.

Räikkönen on lähellä MM-sarjan kolmossijaa, ensimmäistä sellaista sitten kauden 2012. Etumatkaa Mercedeksen Valtteri Bottakseen on 14 pistettä ja Red Bullin Max Verstappeniin 17. Räikkönen ei kuitenkaan intoile pronssisijasta.

– Ei se taida muuttaa elämääni. Jos saan tuon kolmossijan, minun on mentävä palkintojenjakoon, missä se nyt sitten onkaan. Se on huono puoli, enemmän matkustamista... Mutta jos niin käy, olkoon niin.

Brasilian gp:ssä kohistu Verstappenin ja Esteban Oconin yhteenotto puhuttaa edelleen, ja formuloiden vanhempi valtiomies Räikkönen sai jutella asiasta yhä.

– Pojat ovat poikia, sellaista se on. Ei siinä tainnut mitään pahaa tapahtua. Monella tapaa se ehkä oli hieno juttu, jos katsoo isoa kuvaa. Se toi ihmisille puhuttavaa, Räikkönen filosofoi.

Ricciardo: Luulen että tulee kunnon itku

Daniel Ricciardo ajaa formulakauden päättävässä Abu Dhabin gp:ssä tunteet pinnassa. Australialaiskuljettaja jättää Red Bull -tallin, jonka kuvioissa hän on ollut juniorista lähtien ja jonka ajokilla hän on ajanut seitsemän gp-voittoaan.

– Haluan päättää tämän vuoden hyvin. Henkisesti siitä ei tule kuitenkaan helppoa, tiedän sen. Jokainen ajettu kierros on yksi kierros lähempänä viimeistäni Red Bull -ajohaalarissa, Ricciardo avaa lähtökohtansa Abu Dhabiin Players Tribune -sivustolle kirjoittamassaan pitkässä jutussa.

– Ja kun ajan viimeisen kerran, luulen, että tulee kunnon itku. Ehkä useampikin.

Viisi kautta Red Bullin riveissä F1-sarjaa ajaneen Ricciardon, 29, tallivaihto julkistettiin elokuun alussa. Hän siirtyy Renaultin rattiin.

– Lähden avoimin mielin ja täysin sydämin. Kenelläkään ei ole kristallipalloa, eikä kukaan osaa ennustaa tulevaa tai sitä, kuinka päätökseni (tallin vaihtamisesta) lopulta onnistuu. Päätös on kuitenkin tehty, ja toivon, että seuraava seikkailuni on yhtä hauska kuin ensimmäinenkin, Ricciardo kirjoittaa.

– Minun oli kuunneltavani sydäntäni, tehtävä oma päätökseni. Muutos on pelottavaa – ihan helvetin hirvittävää. Mutta tämä oli tehtävä ollakseni se paras versio itsestäni.

Ricciardo maalaili tunteikkaassa kirjoituksessaan kuvaa tulevien vuosikymmenten päähän.

– Kun olen vanha ja harmaahapsinen ja skrollaan Wikipedia-sivuani yrittäessäni tuntea itseni nuoreksi jälleen, haluan siinä lukevan muutaman asian. Ensinnäkin, että olen voittanut ainakin yhden formula ykkösten maailmanmestaruuden. Ja sen, että muutin lajia jotenkin, että minulla oli hauskaa, että ajoin kovaa ja rehdisti. Että jätin jälkeni.