Korhonen ja Ilonen taistelivat golfin maailmancupissa, mutta suomalaispari putosi yhden sijoituksen

Suomalaisgolfaajat Mikko Korhonen ja Mikko Ilonen ovat jaetulla 14. sijalla golfin maailmancupin parikilpailussa Australian Melbournessa, kun kilpailu on puolivälissä. Suomalaiset löivät perjantain kierroksella tuloksen kolme yli parin ja putosivat yhden sijan. Korhonen oli kierroksen jälkeen tyytyväinen suomalaisten taisteluilmeeseen.

– Kemiat toimivat välillämme hyvin. Hemmetin hyvää peliä tänään tosi kovassa kelissä. Ansaittiin enemmän kuin mitä saatiin tänään, molemmat veti loistavasti koko päivän, Korhonen kommentoi tiedotteessa.

Perjantaina vain neljä joukkuetta 28:sta pystyi alittamaan parin 72. Suomalaisten yhteistulos kahden kierroksen jälkeen on –3. Matkaa kymmenen parhaan joukkoon on kaksi lyöntiä ja kolmanteen sijaan viisi lyöntiä. Lauantaina ohjelmassa on nelipallokierros, jossa kumpikin pelaaja pelaa omaa palloaan ja vain parempi reikätulos huomioidaan.

Belgian Thomas Pieters ja Thomas Detry johtavat tuloksella –10.