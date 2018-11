Mika Kupiainen palkittiin parhaana golfjohtajana

Karelia Golf sai merkittävän huomionosoituksen, kun seuran pitkäaikainen toiminnanjohtaja ja kenttäyhtiön toimitusjohtaja Mika Kupiainen palkittiin Suomi Golfin toimialapäivillä Seinäjoella vuoden 2018 parhaana golfjohtajana.

Vuodesta 1999 Karelia Golfissa työskennelleen Kupiaisen aikakaudella laji on ottanut paikkakunnalla suuria edistysaskeleita. Kontioniemen kentällä on viime vuosina toteutettu laajamittainen kentänparannustyö, jonka myötä yleisilme ja kentän pelattavuus ovat kohentuneet.

Joensuun keskustan lähelle on rakennettu Pilkon harjoituskenttä ja viimeisimpänä yksi Suomen parhaista sisäharjoittelupaikoista Mehtimäelle.

Erinomaisen taloudenhoidon ja järkevien investointien ansiosta kenttäyhtiö on ollut pitkään velaton. Seuran jäsenmäärä on Kupiaisen aikana tasaisesti noussut vajaasta 900:stä nykyiseen 1 300 henkeen. Karelia Golf on merkittävä yhden lajin liikuntaseura Pohjois-Karjalassa.

- Palkinto tuntuu hyvältä. Pitkä päivätyö on lajin parissa tehty, ja paljon olen saanut työssäni kokea ja nähdä, Kupiainen tuumi.

- Olen toiminut hienojen ihmisten ja osaavan sekä motivoituneen henkilökunnan kanssa. Olen ollut avoin uusille ideoille, joita on sitten viety eteenpäin aktiivisten seuratoimijoiden kanssa.