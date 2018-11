Mickelson kaatoi Woodsin golfin näytösottelussa ja kääri yhdeksän miljoonan dollarin palkintorahat

Golfkonkari Phil Mickelson kääri yhdeksän miljoonan dollarin palkintorahat voitettuaan Tiger Woodsin Las Vegasissa pelatussa yhden kierroksen mittaisessa ottelussa. Lajin supertähdet kohtasivat ainutkertaisessa näytösottelussa, joka on jakanut mielipiteitä.

Mickelsonin voitto ratkesi vasta 22. reiällä viisi tuntia kestäneen ottelun päätteeksi.

– Tiedän, että kyse ei ole mestaruudesta, mutta tämä on silti jotain. Minulle tämä merkitsee paljon, Mickelson sanoi lehdistötilaisuudessa show'n jälkeen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pitkän loukkaantumistauon jälkeen hiljattain kentille palannut Woods puolestaan kuvasi ottelua viihdyttäväksi ja tiukaksi taisteluksi.

Mediassa rahakasta ottelua on arvosteltu turhaksi teatteriksi. Molempien golftähtien ura on ollut jo pidempään laskusuunnassa, vaikka tänä vuonna he ovat löytäneet jälleen nousuvireensä. Sekä Woods, 42, että Mickelson, 48, palasivat PGA-kiertueella pitkästä aikaa voittajiksi.