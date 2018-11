Elisa Viihde Sportin urheilukanavat ovat viikonloppuna vapaasti katsottavissa - käynnissä Jokipoikien peli, sunnuntaina tarjolla Katajan ottelu

Elisa Viihde Sport on avannut tänä viikonloppuna tv-kanavansa kaikkien katsottavaksi.

Käynnissä on parhaillaan Jokipoikien Mestis-ottelu, joka on nähtävissä televisiosta Elisa Sport 4 -kanavalta. Jokipojat kohtaa Mehtimäellä pelattavassa ottelussa Kokkolan Hermeksen. Jokipojat on häviöllä ottelussa lukemin 0-3 kahden erän jälkeen.

Sunnuntaina Elisan urheilukanavilta on nähtävissä Joensuun Katajan koripallo-ottelu. Kataja kohtaa Korisliigan ottelussa Joensuun areenassa BC Nokian klo 17.