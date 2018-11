Hurmokselle harvinainen tappio - silmävammastaan pikaisesti toipunut Karjalainen palkittiin parhaana

Voitosta voittoon kulkenut Karelian Hurmos on nyt uudenlaisen tilanteen edessä. Joukkue kärsi sunnuntaina kauden ensimmäisen tappionsa ja sai samalla kunnon selkäsaunan Rantaperkiön Iskulta.

Miesten joukkueelle nollan pisteen iltapuhde oli samalla ensimmäinen koko seurahistoriassa. Joukkue pelasi koko viime kauden runkosarjan, joka oli seuran ensimmäinen, ilman 0-3- tai 1-3-tappioita. Sunnuntain ottelu oli tämän kauden 11:s.

Puhtaasti erin 0-3 (22-25, 27-29, 17-25) mennyttä vierasvoittoa voi kutsua todelliseksi yllätykseksi, vaikka myös liigasta täksi kaudeksi pudonnut tamperelainen Isku tappelee 1-sarjan kärkipaikoilla.

Sunnuntaina Hurmos pysytteli mukana kahden erän ajan ja oli lähellä tasoittaa 1-1:een, mutta terävyys puuttui oikeastaan jokaisella osa-alueella.

Viime viikonloppuna silmänsä ikävästi loukannut passari Tuomas Karjalainen palasi yllättäen tositoimiin jo Iskua vastaan. Vasta perjantaina harjoituksiin palannut passari pääsi toisen erän puolessavälissä Joonas Ryhäsen tilalle.

- Puhuttiin, että jos tarvitaan, menen kentälle tuomaan energiaa, Karjalainen avasi.

- Pelin aikana vammaa ei huomaa ollenkaan, kun keskittyy yhteen asiaan. Arkielämässä se vähän on vaikuttanut. Näen kyllä kunnolla, mutta vähän joutuu varomaan sen silmän käyttämistä.

Vielä Iskuakin kovemman haasteen Hurmos saa keskiviikkona, kun se isännöi Suomen cupissa Kokkolan Tiikereitä. Hurmos kaatoi aiemmin Savo Volleyn.

- Varmasti nyt on nälkää entistä enemmän todistaa kotiyleisölle, ettei pelimme ole muuttunut miksikään. Meilläkin on aika herätä, ettemme me ihan jokaista peliä voita, Tuomas Karjalainen muistutti.

