Gestranius palauttaa suomalaistuomarit Mestarien liigaan – 23 vuoden tauon jälkeen

Jalkapallon miesten Mestarien liigassa nähdään keskiviikkona harvinaisuus, kun Atletico Madridin ja Monacon ottelun Madridissa tuomitsee suomalaistuomaristo. Erotuomarina on Mattias Gestranius, joka on liigan lohkovaiheen ensimmäinen suomalaiserotuomari sitten Ilkka Kohon ja joulukuun 1995.

– Tämä on minulle iso juttu. Ehkä oli aikakin, että tämä tapahtuu, kun edellisestä kerrasta on 23 vuotta. Tämä on iso juttu minulle henkilökohtaisesti, mutta mielestäni vielä suurempi koko suomalaiselle erotuomaritoiminnolle, 40-vuotias Gestranius iloitsee Palloliiton sivuilla.

Avustavat erotuomarit Madridin Metropolitano-stadionilla ovat Jan-Peter Aravirta ja Mikko Alakare. Päätytuomarit ovat Antti Munukka ja Dennis Antamo sekä neljäs erotuomari Jukka Honkanen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tieni tähän on ollut pitkä ja kivinen. Olin vuoden poissa ylikunnon takia, ja silloin olin jo heittämässä hanskoja tiskiin. Kovalla työllä ja vahvalla tuella kotoa ja työpaikalta tämä on onnistunut. Yksin en ole tätä tehnyt. Haluan korostaa, että tämä on palkinto koko tiimille, ja minä olen vain osa sitä, urallaan aiemmin jo Eurooppa-liigaa, Mestarien liigan karsintoja ja maajoukkueiden arvoturnauskarsintoja viheltänyt Gestranius sanoo.

Ilkka Koho tuomitsi Mestarien liigaa kahdessa pelissä, yhden kaudella 1994–95 ja yhden kaudella 1995–96. Jälkimmäinen ottelu Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 1995 tuotti Amsterdamissa Ajaxin 4–0-voiton unkarilaisesta Ferencvarosista. Jari Litmanen viimeisteli Ajaxille kaksi osumaa.