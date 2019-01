Jokipojille taas laina-apua HIFK:sta – hyökkääjä Elomaan sopimus purettu

Winberg, 20, siirtyy Jokipoikiin viiden ottelun ajaksi. Niistä ensimmäinen on heti keskiviikkona Peliittojen vieraana Heinolassa. Kookas puolustaja on pelannut viime kaudet pääosin HIFK:n A-junioreissa, ja vyölle on kertynyt kuusi miesten liigaottelua.

Jokipoikien puheenjohtaja Jarkko Immonen sanoo tiedotteessa, että lyhyt lainapesti on varautumista kevääseen. Viiden pelatun ottelun jälkeen Winberg on vapaa liikkumaan yhteistyöseurojen välillä keväällä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Puolustajien tilanteessa mennään parempaan suuntaan, mutta esimerkiksi Akseli Rouhiaisen paranemisprosessista ja mahdollisesta pelikunnosta ei vielä ole tarkempaa tietoa. Kevättä kohti edetessä pyrimme siihen, että meillä on yhdeksän pelikuntoista pakkia, Immonen kommentoi Jokipoikien tiedotteessa.

Täksi kaudeksi Jokipoikiin tulleen hyökkääjä Elias Elomaan, 21, sopimus on purettu yhteisymmärryksessä. Elomaa ehti pelata ärjypaidassa 30 ottelua tehoin 2+3.