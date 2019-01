TPS:n Virtasen kauden avausmaali Porin illan väriläiskä – "Kyllä se maistui"

Ässien ja TPS:n välinen ottelu ei ollut vauhdikasta jääkiekkoa. Kaksi liigajoukkuetta taisteli ja nyhjäsi, mutta maalipaikkojen määrä jäi vähäiseksi.

Lopulta TPS voitti kamppailun Porissa 4–1.

Ottelun ehkä tunteikkain hetki nähtiin viimeisellä minuutilla. TPS:n Jonne Virtanen iski silloin kiekon tyhjänä ammottavaan Ässien maaliin. Se oli miehelle kauden ensimmäinen osuma.

Tuuletuksesta näki, että maali maistui hyvältä.

– Kyllä se maistui. Maalia kuuluu mielestäni tuulettaa aina. Sillä haetaan sellaista aitoa innostumista, joka meiltä joukkueena vaikeilla hetkillä ehkä vähän puuttui, Virtanen totesi.

Ässien tilanne on ollut jo kauan toivoton, kun pudotuspelijuna pyyhälsi Porin ohi pikavauhdilla. Virtanen sai silti kuulla katsomosta kommentin jos toisenkin.

– Porilainen yleisö on intohimoinen, vaikka tilanne on heille vaikea. Se on kunnioitettava piirre. Ässät oli meille vaikea vastustaja, kun heillä ei ole mitään paineita. Meillä puolestaan pistepaineita riittää, Virtanen näki.