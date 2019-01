VaLePa löi Hurrikaanin ja uusi miesten cup-mestaruutensa – naislentopallon cup-mestaruus pitkästä aikaa Orivedelle

VaLePa on voittanut lentopallon miesten Suomen Cupin mestaruuden. VaLePa kukisti Turussa pelatussa loppuottelussa Hurrikaani-Loimaan erin 3–1 (27–25, 24–26, 25–20, 25–23).

Cupin ykköstila on sastamalalaiselle VaLePalle jo kolmas peräkkäin. VaLePa on hallinnut viime vuosina kotimaan kenttiä tiukalla otteella, sillä seura on juhlinut kahdella viime kaudella kultaa myös liigassa.

Viime vuonnakin cup-finaalin VaLePalle hävinnyt Hurrikaani ei ole voittanut seurahistoriansa aikana yhtään pystiä. Cup-finaalitappio oli sille kautta aikojen kolmas. Liigassa seura on kerännyt toistaiseksi viisi hopeaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

OrPo kesytti suosikki Hämeenlinnan

Oriveden Ponnistus horjutti ainakin hetkellisesti kotimaisen naislentopallon valtarakenteita. OrPo kaatoi lauantaina Turussa pelatussa Suomen Cupin loppuottelussa ennakkosuosikki Hämeenlinnan Lentopallokerhon 3–1 (27–25, 22–25, 25–14, 25–17).

Viime vuosina suurvoittoja Suomessa ovat päässeet juhlimaan vain Hämeenlinna ja salolainen LP Viesti.

Cup-mestaruus on OrPolle ensimmäisen sitten vuoden 1997. Finaalissa se oli edellisen kerran 2011.

– Mestaruus tuntuu hyvälle, sillä kaadoimme Hämeenlinnan hyvällä pelillä. Suunnitelmana oli mennä rennosti kentälle ja pärjätä omalla osaamisella, maajoukkuerinkiin kuuluva hakkuri Nelli Rantanen kertoi.

Kentän paras oli OrPon yleispelaaja Tiana Dockery, joka mätti 21 pistettä. Yhdysvaltalainen Dockery liittyi joukkueeseen vasta tämän vuoden alussa.

Viime vuoden cup-mestari Hämeenlinnasta, yleispelaaja Emmi Riikilä pääsi 13 pisteeseen. Sen sijaan maajoukkuenimi Suvi Kokkosen ja hakkurien panos jäi ottelussa vaisuksi. Joukkueen pelaajien jaloissa saattoi vielä painaa torstainen Mestarien liigan ottelu Venäjän Jekaterinburgissa.

– Ei sen reissun syyksi tappiota voi laittaa. Emme saaneet omaa peliämme kulkemaan lainkaan, libero Julia Porsanger harmitteli.