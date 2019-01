Novak Djokovic murskaavalla näytöksellä Australian avointen ennätysvoittajaksi

Novak Djokovic voitti tenniksen Australian avointen kaksinpelimestaruuden ennätyksellisen seitsemännen kerran sunnuntaina. Finaalissa serbi nuiji Rafael Nadalin näytöstyyliin 6–3, 6–2, 6–3 ja teki samalla Australian avoimista itselleen samanlaisen nimikkoturnauksen kuin Nadal on tehnyt Ranskan avoimista.

Serbi vei ottelua alusta alkaen, eikä Nadalilla ollut ottelussa kuin yksi murtopallo. Nadalin syöttö oli tähän asti toiminut läpi turnauksen kuin unelma, mutta loppuottelussa Djokovicin syötönpalautukset ajoivat espanjalaisen kerran toisen jälkeen ahtaalle. Djokovic mursi Nadalin syötön viisi kertaa ja voitti 42 prosenttia Nadalin syöttämistä pisteistä.

Djokovicin ylivoimaa kuvaa parhaiten voitettujen pisteiden tilasto, joka meni Djokovicille 89–53.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Finaaliin oli jo etukäteen lastattu historian painolastia, sillä sekä Djokovic että Nadal ovat lajin korkeimmalle vuorenhuipulle johtavien portaiden ylimmillä askelmilla.

Mestaruus oli Djokovicille kaikkiaan 15:s grand slam -turnauksissa. Hän jätti kaikien aikojen voittolistalla taakseen 14 grand slam -turnausta voittaneen Pete Samprasin. Djokovicin edellä miesten grand slam -kaksinpelimestaruuksien määrässä ovat enää Nadal (17) ja Roger Federer (20).

"Olen sanaton"

Djokovicin ja Nadalin keskinäinen ottelutilasto on nyt 28–25 Djokovicin hyväksi, ja grand slam -finaaleissa puntit ovat tasan 4–4. Kymmenen viime vuoden aikana vaaka on alkanut kallistua yhä enemmän Djokovicin eduksi, sillä Madridin Masters -turnauksessa 2009 kärsityn tappion jälkeen Djokovic on hallinnut keskinäisiä otteluja 23–11.

Vuosi sitten Djokovic putosi Australiassa neljännellä kierroksella ja joutui kyynärpääleikkaukseen. Kesällä hän kuitenkin palasi voittajaksi Wimbledonissa ja vei myös Yhdysvaltain avointen mestaruuden. Kolmen peräkkäisen grand slam -turnausvoiton myötä Djokovic elää samanlaista korkeasuhdannetta, jolla hän piti tennismaailmaa otteessaan 2015–2016.

– Anteeksi, yritän miettiä mitä sanoa kun mietin tietäni viime vuoden aikana, Djokovic kakisteli kiitospuheensa aluksi.

– Olin leikkauksessa tasan kaksitoista kuukautta sitten. Sen jälkeen olen voittanut kolme neljästä grand slam -turnauksesta. Olen sanaton, Djokovic sanoi.

Djokovic lähetti myös terveiset taustajoukoilleen ja perheelleen.

– Toivottavasti he katsoivat. Ainakin ennen peliä he sanoivat katsovansa. Palkinnot tuntuvat erityisemmiltä, kun ne voi jakaa jonkun kanssa. Haluan kiittää teitä vastikkeettomasta rakkaudesta, Djokovic sanoi.