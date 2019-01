Vaarojen Maraton 2019 myytiin loppuun tunnissa - Yön yli kestäviin sarjoihin jäljellä jokunen hajapaikka

- Tapahtumaan on rajattu määrä paikkoja, ja niistä suurin osa myytiin kymmenessä minuutissa. Tuhannen ilmoittautuneen raja rikkoutui 53 minuutin kohdalla ja reilun tunnin kuluttua suurin osa sarjoista oli loppuunmyyty. Ainoastaan vaativimpiin yön yli kestäviin sarjoihin oli jäljellä muutama hajapaikka, tiedotteessa todetaan.



- Ilmoittautuneiden määrä oli positiivinen yllätys, kertoo tiedotteessa tapahtuman tuottaja Hannu Airila.

- Saimme sovittua Metsähallituksen kanssa osallistujamäärään kymmenen prosentin korotuksen, mutta silti kysyntä ylitti tarjonnan. Mielenkiinto tapahtumaa kohti on suurta, ja meidän järjestäjien on lunastettava osallistujien odotukset.



Vaarojen Maraton on polkujuoksutapahtuma, jossa matkat ovat 13,5 kilometristä 130 kilometriin.. Tapahtuman järjestää Karelian Seikkailu-urheilijat ry. Se järjestetään tänä vuonna lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.-5.10.2019. Tapahtumapaikkana on Koli.

