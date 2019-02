"Matti oli hyvä tyyppi" – Jyväskylä vastaanotti suru-uutisen järkyttyneenä

Hiljainen joukko ihmisiä kulki Jyväskylän Laajavuoressa maanantai-iltana Matti Nykäsen mukaan nimensä saaneen hyppyrimäen tornin edustalle. Mäkilegendan poismeno kosketti ja liikutti kaupunkilaisia, joiden mäkikotkan muistolle tuomat kynttilät tuikkivat valoa pimeään.

– Tulin, kun halusin omalta osaltani kunnioittaa tämän kaupungin suurmiestä. Matti oli suurin jyväskyläläinen, ilman muuta, Mane Lampinen sanoo.

Lampinen seurasi Matti Nykästä jo 1980-luvun alussa ja kävi seuraamassa kilpailuja Laajavuoressa myöhemmin Nykäsen mukaan nimetyssä hyppyrimäessä. Lampisen mieleen on jäänyt kovan hälinän lisäksi etenkin se, kuinka Matti rikkoi aina ennätyksensä.

– Into seurata mäkihyppyä on hiipunut, kun Matin uran jälkeen mäkihypyn taso on laskenut, Lampinen sanoo.

Nykänen innosti penkkiurheilijaksi

Nykänen innosti penkkiurheilijaksi myös Jenni Hjeltin.

– Matti on ainoa, jota olen koskaan seurannut mäkihypyssä, Hjelt kertoo.

Nykäsen Vieno-äidin naapurustossa asuva Hjelt kertoo tavanneensa Matti Nykäsen usein. Hjelt kertoo muistelleensa Nykästä koko maanantain.

– Saa nähdä, milloin itse uskon, että on näin käynyt, Hjelt miettii.

– Matti oli hyvä tyyppi.

Sattui ja tapahtui

Urheilusaavutusten lisäksi jyväskyläläiset muistelivat Nykäsen letkautuksia.

– Matti oli aina hyvä suustaan, Timo Arvola kuvailee.

Arvolalle mieleenpainuvin oli fifty-sixty, jolla Nykänen kerran kommentoi mahdollisuuksiaan menestykseen.

Vaikka jyväskyläläisillä on tarve puhua heille jääneistä mäkihyppylegendaan liittyvistä kokemuksista ja muistoista, nyt ei ole aika puhua Nykäsen toilailuista.

– Hänelle sattui ja tapahtuikin välillä. Ei niistä sen enempää, Mane Lampinen tuumaa.

Nykänen oli Jyväskylän oma poika sekä myötä- että vastoinkäymisissä.

– Moni tuttu aina kyselee, mitä kuuluu Nykäskylään, kynttilänsä hyppyritornin viereen tuonut Ismo Nopanen sanoo.

– Harvojen urheilijoiden mukaan on kaupunkeja nimetty.