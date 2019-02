Mari Ederin avoin Instagram-päivitys sai kyyneleet Antti Tuiskunkin silmiin - "Sinulle, joka ajattelet että tuolla se keskinkertainen paskahousu taas itkee"

- Aika Seefeldin MM-kisoihin loppuu kesken. En ehdi kuntoon, josta olen haaveillut ja jota taistelu kärkipaikoista vaatii, Eder perusteli päätöstään maanantaina STT:lle.

Enolaislähtöinen Eder avasi tuntojaan tämänhetkisestä kunnostaan myös Instagram-tilillään.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Muistan millaisessa kunnossa olin Lahden mm-kisoissa 2017, kun taistelin aika-ajon numero 2 rinnassani tiukasti finaalipaikasta aina maaliviivalle asti. Lahden projekti oli tuonut minulle urheilijan matkaani hyviä asioita. Näin vahvuuteni, olin nälkäinen päästä näyttämään uudestaan puoliani, joissa koin olevani luontaisesti hyvä. Räjähtävä, tekninen, suorituskykyinen, elastinen, hän muistelee päivityksessään.

Samalla hän toteaa olevansa "juuri nyt todella kaukana" Lahden MM-kisojen aikaisesta kunnosta.

- Liian kaukana edustaakseni Suomea ja menestyäkseni Seefeldissä. Imatralla minulla ei ollut käytössä mitään vahvuuksistani ja valmiuksia kilpailemiseen ei ollut.

- Elämässä saattaa joutua kohtaamaan arvostelua, väheksyntää tai epäuskoa. Älä koskaan anna kenenkään ulkopuolisen kuitenkaan määrittää sinun unelmiasi. Ehkä niillä on sinulle sellaista merkitystä, mitä joku toinen ei ulkopuolelta näe tai ymmärrä. Tämä unelma jäi toteutumatta, mutta se antoi minulle paljon ja auttoi minua jatkamaan läpi ajan jolloin kohtasin isoja asioita elämässäni. Nyt on aika rauhoittaa tilanne ja muodostaa uusia haaveita, jotka ajavat minut taas työskelemään omalla parhaalla tasollani, hän kirjoitti myös.

Eder on taistellut kuluvan kauden aikana terveysongelmia vastaan. Hän on joutunut keventämään harjoitteluaan kesken kauan ja jättämään useita kilpailuja väliin. Tammikuussa Eder kertoi joutuneensa leikkaushoitoon "yleisterveyteen liittyvän löydöksen vuoksi", jota hän ei ole avannut enempää.

Pitkän kirjoituksensa lopussa Eder heittää vielä piikin: "Ja sinulle, joka ajattelet että tuolla se keskinkertainen paskahousu taas itkee - Olet oikeassa, niin itkinkin. Mutta minä olen se kovempi. Rohkeampi, koska minä uskallan yrittää. Uskallatko sinä?"

Ederin kirjoitus on kerännyt Instagramissa paljon tsemppiviestejä. Muun muassa poplaulaja Antti Tuisku kommentoi Ederin kirjoitusta näin: "Oot niin rohkea ihminen avoimuudellasi ja koko tuolla asenteella, että sen lisäksi, että sun haastikset joko naurattaa tai itkettää niin tällä kirjoituksellasikin saat veet täällä silmiin. Ihanaa, että kosketat ja näytät poikkeuksellista esimerkkiä. Pure love."

Myös Kaisa Mäkäräinen on kommentoinut kirjoitusta englanniksi: "We miss you here! Come back just the way you are" eli suomennettuna kaipaamme sinua täällä, tule takaisin juuri sellaisena kuin olet.

Mäkäräinen on tällä hetkellä Kanadassa ampumahiihdon maailmancupin Pohjois-Amerikan kiertueella.

Lue lisää: Mari Eder luopui viimeisestä näyttöpaikasta – "Aika Seefeldin MM-kisoihin loppuu kesken