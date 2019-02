Näin lukijat muistelevat Matti Nykästä - Lääkäri ei malttanut tulla avustamaan synnytyssaliin kun katsoi kisoja, lapset hyppäsivät kotipihan kukkulalta leikkien Mattia

Mäkihyppääjälegenda menehtyi kotonaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Alla lukijoiden jakamia muistoja.

"1988 ponnistimme yhtä aikaa Matin kanssa. Matti Calgaryssa ja minä synnytyssalissa. Lääkäriä avuksi tarvitsin, mutta kätilö epäili ettei malta tulla kun kisoja katsoo. Kultaa lopulta saimme molemmat, Matti mitalin ja minä täydellisen pienokaisen."

Äitiliini

"Pikkupoikana on tullut paljon leikittyä Matti Nykästä. Kotipihan kukkuloilta laskettu ja ponnistettu olevinaan Mattina. Muistan Matin jo 80-luvun alkupuolelta ja varsinkin Sarajevon kisoista 1984 ja Calgarysta 1988. Matin taistelut Jens Weissflogin ja Ernst Vettorin kanssa monissa maailmancup -kisoissa on piirtynyt vahvasti verkkokalvoille."

Tomi

"Olin viettämässä iltaa sivutyöpaikassani Kimmelissä 80-luvulla, kun koko Suomen mäkijoukkue pelmahti yökerhoon ja koska silloin oli vielä hovimestari, jonka kautta päästiin pöytiin, silloinen hovimestari ohjasi koko porukan minun loosiini. Siinä sitten juteltiin niitä näitä ja käytiin tanssimassakin. Kovin ujon oloinen Matti oli. Kuten olivat toisetkin. Kun sitten valomerkki tuli - alkoivat ihmiset tulla pyytämään nimmareita ja kyselivät että olenko Matin tyttöystävä. Kisat oli seuraavana päivänä ja kun erosimme, pyysi Matti treffeille. En sitten mennyt. Ja parin kuukauden kuluttua siitä Matti olikin jo kihloissa."

Elämä on laiffii

"Matin hyppyjä tuli seurattua aikoinaan televisiosta. Hän oli alansa huippu. Kaksi vuotta sitten lomamatkalla ulkomailla tapasimme Matin ruokakaupassa ja juttelimme hänen kanssaan. Matti oli oikein mukava ja jutteli leppoisasti. Lopuksi hän pyysi meitä tulemaan illalla keikalleen ja mehän tietysti menimme. Kun Matti lauloi kappaleen Lennä Nykäsen Matti, kaikki lauloimme mukana ja kyyneleet tuli silmiini, kun ajattelin nuorta mäkikotkaa. Lepää rauhassa Matti!"

Sinisiipi

"Ensimmäinen muisto Nykäsestä on 1970 luvun loppu puolelta. Setäni vaimo oli Jyväskylässä erikoistumassa ja opetti yläasteella terveystietoa. Hänen luokallaan Matti oli, kesken tunnin oli Matti lähtenyt aina mäessä käymään, kertomatta kelleen minne menee. Opettajalle valkeni sitten monien juttutuokioiden jälkeen, että käy hyppimässä. Sitten me seurattiin Mattia jännityksellä kun oli vuoden 1982 kisat ja siitä eteenpäin kaikki kisat. Hän on ja varmaan tulee olemaan ainut suomalainen mäkisankari voitoillaan... Harvemmin kukaan putsaa koko pöydän niinkuin hän teki. Hyvää matkaa Matille, elät aina sydämissämme."

eräs karjalan tyttö

"Olin enoni kanssa Galgaryssa katsomassa suurmäen kisaa. Heti aamulla mentiin monttuun kun ihmisiä alkoi tulla niin paljon. Oltiin ihan siinä mistä hyppääjät kävelee pois kisamontusta ja näin Matin aivan vierestä ja sanoin jotain suomeksi. Matti ihmetteli että mistä kuului muttei huomannut minua. Myöhemmin jatkettiin Ameriikan puolelle ja tullimies vilkaisi suomen passeja ja sanoi "flayinfinn" ja hymyili."

Janne Kemppainen

"Kyllä eniten jäi mieleen Holmenkollenilla hyppy sumuun, tai miten tuli lentämällä sumusta esiin. Enää ei saisi siihen keliin hypätä."

oululainen

"Maailman PARAS mäkihyppääjä.... Värikäs ja oikukas persoona."

flying