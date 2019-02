Sää riepottelee lumilautailun ja freestylen MM-kisoja

Lumilautailun ja freestylen MM-kisat ovat joutuneet Yhdysvaltain Park Cityssä huonon sään armoille. Kilpailun järjestäjät ilmoittivat Twitterissä , että lumilautailun naisten ja miesten big air -kisat on siirretty myöhempään ajankohtaan huonon sääennusteen takia.

Park Cityssä oli määrä kisata big air -hyppyjen karsinnat Suomen aikaa tiistaina illalla ja finaalit keskiviikon vastaisena yönä. Big air on yksi MM-lumilautailun odotetuimmista suomalaislajeista. Naisten kisassa mukana on Enni Rukajärvi ja miehissä ovat Roope Tonteri, Kalle Järvilehto, Rene Rinnekangas sekä Aleksi Nevakivi.

Karsintojen ja finaalin uudet ajankohdat eivät ole vielä tiedossa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Myös MM-freestyle on joutunut sään armoille, sillä slopestylen karsinnat on keskeytetty. Vielä on epäselvää, pystytäänkö karsintoja jatkamaan tänään.

Suomalaisista mukana ovat naisissa Anni Kärävä ja miehissä Eetu Rintamaa, Joona Kangas, Aleksi Patja sekä Elias Syrjä.