JYP kunnioitti Matti Nykäsen muistoa voitokkaasti

JYPin ja Pelicansin välinen miesten jääkiekkoliigan ottelu alkoi hiljaisella hetkellä edesmenneen mäkihyppylegenda Matti Nykäsen muistoksi. JYP kunnioitti kotikaupungin sankaria komeasti rökittämällä lahtelaiset maalein 6–2.

Hurrikaanipaitojen suurin sankari oli yhdysvaltalaispuolustaja Jake Newton, joka laukoi kolme maalia.

– Tämä oli ensimmäinen hattutemppuni Liigassa. Totta kai fiilis on loistava. Meillä on hyvä momentum nyt joukkueessa. Pukukopissa henki on mahtava, ja uskon, että me menemme vielä pitkälle, Newton hehkutti.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

JYPin paidassa myös kokenut Jani Tuppurainen takoi komean pistesaaliin 1+3.

– Kyllä siinä muistoja tuli mieleen, kun seisoimme siniviivalla ja Matin kuva oli valotaululla. Pikkupoikana hänen kisojaan katsoin. Matin saavutukset olivat upeita, Tuppurainen tunnelmoi.

– Heti avauserässä saimme hyvän energian ja pari tärkeää maalia. Sitä kautta tuli rentoutta pelaamiseen. Me olimme suoraviivaisia ja saimme vihdoin tulosta aikaiseksi maalien muodossa, Tuppurainen jatkoi.

JYPille onnistuivat lisäksi Jarkko Immonen (1+2) ja Eric Perrin (1+1). Pelicansin maaleista vastasivat Artturi Toivola ja Jesse Ylönen.

Kotijoukkueen käskyttäjä Risto Dufva oli sivussa kovan kuumeen vuoksi. Päävalmentajavastuuta kantoi ensimmäistä kertaa urallaan Liiga-tasolla Jukka Ahvenjärvi.