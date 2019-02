Maakuntaviesti hiihdetään Laulurinteen ympäristössä - lähes 60 joukkuetta ilmoittautunut mukaan

Maakuntaviestissä on neljä eri sarjaa (A, B, C ja minimaakuntaviesti), joihin osallistuu yhteensä lähes 60 joukkuetta. Minimaakuntaviesti hiihdetään ennen varsinaista maakuntaviestiä, Joensuun kaupunki tiedottaa.

A-, B- ja C-sarjat lähtevät ladulle yhtä aikaa. Samalla ladulla hiihtävät siis samaan aikaan sekä maakunnan huippuhiihtäjät että harrastajat.

Järjestäjät toivottavat yleisön tervetulleeksi seuraamaan kilpailua ja kannustamaan hiihtäjiä.

- Kilpailua voi seurata raviradan katsomossa, etusuoran kaviouralla ja latujen varsilla Laulurinteen ympäristössä. Tapahtuma on pääsymaksuton, ja yleisöä pyydetään saapumaan kisapaikalle kävellen. Rajoitettu määrä pysäköintipaikkoja löytyy raviradan ympäristöstä, kertoo Tarmo Koivuranta Joensuun kaupungin liikuntapalveluista tiedotteessa.

Tapahtumassa on ohjelmaa koko perheelle: muun muassa talutusratsusta ja rekiajelua. Alueelta löytyy myös hevostaitojen harjoittelupiste sekä raviradan lasten hevosmaailma. Perheen pienimmille on tehty pulkkamäki. Tarjolla on makkaraa ja ilmaista kuumaa mehua lapsille. Raviradan ravintola palvelee yleisöä tapahtuman aikana.

Kilpailun pakkasraja on -17 astetta. Kilpailun suojelijana toimii kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, joka myös jakaa palkinnot.

Joensuu on järjestänyt maakuntaviestin viimeksi vuonna 2005, jolloinhiihdettiin myös Laulurinteen ympäristössä.