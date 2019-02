Kärppien Jussit Jokinen ja Rynnäs esillä HIFK:n kaadossa

Jääkiekkoliigaa isolla marginaalilla johtava Kärpät löi puolivälieräpaikkaa tavoittelevan HIFK:n väkivahvasti 2–0. Helsinkiläisten kauden kolmas täpötäysi kotihalli, 8 200 katsojaa, sai todistaa, kuinka Jussi Jokisen avausmaalin alustanut täsmäpassi viitoitti vieraat pistesaalistukseen.

– Pitää pystyä parantamaan, että itse olisi enemmän uhka, 0+5 kolmessa ottelussa saldonnut Jokinen kiteytti.

Tähtihyökkääjä satsaa nyt täysillä kasvattajaseuraansa, poikkeuksellisesti edes pesti Leijoniin ei sovi suunnitelmiin kevätkaudella.

– En ole käytettävissä. Juttelin asiasta Jeren (Lehtinen) kanssa pari viikkoa sitten, Jokinen paljasti ja viittasi myös edelleen Floridassa asuvaan perheeseensä.

Kärpät on aivan omassa luokassaan oman maalin varjelussa, sillä 48 ottelussa vastustaja on pystynyt viimeistelyyn vaivaiset 73 kertaa eli keskiarvolla 1,5 maalia ottelua kohden. Kärpät on jättänyt vastustajan maalitta nyt jo kahdeksan kertaa, ja Jussi Rynnäs torjui sesongin neljännen nollapelinsä.

– Kun ensimmäistä maalia ei tule, niin mitä pitemmälle menee, niin se menee tuskaisemmaksi, HIFK:n valmentaja Jarno Pikkarainen harmitteli.

– Äijien sitoutuminen oli mahtavaa. Ja ainahan se tekee hyvää onnistua, Rynnäs puolestaan totesi.