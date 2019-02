Baseball-legenda Frank Robinson kuoli – rikkoi rajoja niin pelaajana kuin valmentajanakin

Robinson pelasi MLB:ssä 21 kautta, ensimmäisen vuonna 1956. Hän löi uransa aikana 586 kunnaria, joilla hän on yhä kaikkien aikojen tilastossa kymmenes. Robinson on myös ainoa pelaaja, joka on palkittu arvokkaimman pelaajan MVP-palkinnolla MLB:n molemmissa liigoissa eli Nationalissa ja Americanissa.

Vaikka pelaajaura olikin huikea, ehkä pysyvimmän jälkensä Robinson jätti kuitenkin valmentajana. Hänestä tuli keväällä 1975 ensimmäinen afrikkalais-amerikkalainen päävalmentaja MLB:ssä.

– Frank Robinsonin perintö lajillemme on vertaansa vailla. Hän oli tienraivaaja, jonka vaikutus kattoi yli sukupolvien, MLB:n komissaari Rob Manfred kuvaili.