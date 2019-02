Kommentti: Tällaisia tapahtumia Pohjois-Karjala tarvitsee - maakuntaviesti onnistui mainiosti uudistuksessaan

Tiedättehän sen tunteen, kun vähän jännittää jotakin, ja aamulla herätessä se on heti ensimmäisenä mielessä? Tänä aamuna kun avasin silmät, iskostui heti ajatus: tänään on se maakuntaviesti.

Joensuussa järjestetyssä maakuntaviestissä oli tänä vuonna uutuutena C-sarja, jolla houkuteltiin tapahtumaan lisää kilpailijoita ja yleisöä: ja se kyllä kannatti. Kaikille avoimeen C-sarjaan osallistui 33 joukkuetta, joissa jokaisessa oli neljä hiihtäjää. Meillä oli myös Karjalaisesta oma joukkue.

"Leikkimielisesti ja rennolla otteella" -kuvailu ei ehkä tuohonkaan sarjaan ihan uskottavasti sopinut, kun lähtölistaa katsoi etukäteen. Paljon muiden lajien urheilijoita ja muuten tunnettuja kovia kuntoilijoita. Mutta toisaalta missäpä muualla pääsisi mittamaan omaa hiihtotaitoaan esimerkiksi Joensuun Mailan Suomen mestaruusjoukkueen pelaajia vastaan? Osa tosin saapui lähtöviivalle hieman eri lähtökohdista, kuten lausahduksen "hiihdin viimeksi armeijassa" siivittämänä. C-sarjan hienous olikin se, ettei lähtötasoa vaadittu, eikä sitä keneltäkään juuri kyselty.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kovan tuntuisesta tasosta huolimatta vaihtoalueella oli rento ja positiivinen meininki. Oman vuoron koittaessa ei juuri enää jännittänytkään: nyt oli vain tarkoitus hiihtää se kolme kilometriä ja päästä maaliin.

Laulurinteen alueelle kerääntyi mukavasti yleisöä ja kannustusta sai matkan varrella. Pahimmassa ylämäessä kovaäänisimmin taisi kannustaa oma äiti, mutta niinhän se kuuluukin mennä.

Maaliin päästessä monella tuntui olevan mielessä sama ajatus: tämä olisi mukavaa ensi vuonnakin. Tuntuisikin hullulta, että näin suosituksi osoittautunut sarja jäisi yhden kerran ihmeeksi. Toisaalta on totta, että Joensuuhun joukot on helpoin saada koolle. Muualla maakunnassa se tuskin on yhtä helppoa, mutta riittäähän Joensuun ympäristössäkin hyviä kisapaikkoja, on Pärnävaaraa ja Kontiolahden ampumahiihtostadionia.

Maakuntaviesti on viime vuosina menettänyt asemaansa suurena yleisötapahtumana. Jättimäisestä yleisöryntäyksestä ei voinut lauantainakaan puhua, mutta järjestävät lienevät silti tyytyväisiä. Yksi toive minulla jäi: täällä päin kun on viime vuosina totuttu käymään huipputason kansainvälisissä ampumahiihtokisoissa Kontiolahdella, jäi nyt lähdössä kaipaamaan sitä kovaa starttipamausta, että kisaan olisi tullut edes ihan vähän sitä suuremman maailman tuntua. Samalla ladun varressa olisi kuultu, milloin kisa alkaa.

Ai niin ja miten sille meidän joukkueelle kävi? Se ei selvinnyt vielä kisapaikalta pois kiirehtiessä, eikä vielä tätä kirjoittaessakaan. Pääasia, että jokainen tuli iloisena ja itseensä tyytyväisenä maaliin.

Lue lisää:

Kontiolahti vei maakuntaviestin - voitto ratkesi ankkuriosuudella

Hiihtokilpailupäivä käynnistyi minimaakuntaviestillä