Riverballin tilanne taas entistä tukalampi kotitappion myötä - "Pitäisi pystyä kotikentällä parempaan tekemiseen"

Joensuulainen SC Riverball on ajautunut futsalin Ykkösessä hankalaan tilanteeseen. Kun runkosarjaa on jäljellä enää neljä ottelua, tarvitsee sarjajumbona makaileva joukkue kiperästi pisteitä välttääkseen putoamisen.

Lauantai-iltana joensuulaisia etevämpi oli FC Rauma, joka takoi Joensuun urheilutalon taululle lukemat 2-11 (0-4). Raumalaiset menivät menojaan jo heti alkuminuuteilla.

Riverballin lähinnä kosmeettisiksi jääneet maalit tekivät Aleksandr Antropov ja Henri Pupaza.

- Vastustaja pelasi kypsempää peliä. Pienet asiat ratkaisivat, olimme askeleen-kaksi jäljessä, pelaajavalmentaja Juha-Matti Ryynänen harmitteli.

- Kyllä meidän pitäisi pystyä kotikentällä parempaan tekemiseen.

Riverballin seuraava ottelu on ensi lauantaina espoolaista EBK:ta vastaan vieraskentällä. Etenkin tuo ottelu on tärkeä, sillä espoolaisjoukkue on yksi niistä, jonka Riverball voisi vielä sarjassa ohittaa ja jättää putoajan paikoille. Kaksi viimeistä putoaa.

- Sieltä pitäisi saada jotain, mutta onneksi sen jälkeen on vielä kaksi kotipeliä.