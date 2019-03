Jalkapalloliigan ulkomaalaistulokkaissa piisaa lupausta – luvassa esimerkiksi meksikolaista "invaasiota" maalivahtien kiusaksi

Jalkapalloliigassa nykypäivänä kolme kymmenestä liigapelaajasta on statuksella "ulkomaalainen", ja jokaiseen uuteen kauteen maamme kevätkylmille viheriöille pelmahtaa melkoinen parvi aivan uusia yrittäjiä. Osa vahvistuksiksi, osa pettymyksiksi.

Liigassa vuosien saatossa pidempään tai lyhyempään pyörineiden ulkomaalaisten kotimaat vastaavat jo pikkuhiljaa YK:n jäsenmaaluetteloa, mutta ensi viikolla alkavaan kauteen saadaan uutukaista väriä. Meksikosta on luvassa "invaasiota" Suomen kentillä tolppien välejä tukkivien kiusaksi: HJK:lla on tuore kärki Marco Bueno, FC Lahdella hyökkääjä Jeronimo Amione ja Hongalla jenkkien MLS-liigassa pitkään tahkonnut amerikkalais-meksikolainen Luis Silva.

Sunnuntaina 25 täyttävä Bueno tuli mestariin ja taas kerran mestarisuosikkiin hiljan näytille ja vakuutti HJK-luotsi Mika Lehkosuon. Ja teki kahdessa treenipelissä maalin kummassakin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Inter antaa meille paljon kovemman vastuksen, joten ensi keskiviikkona (liiga-avauksessa) ehkä nähdään, kuinka buenosta pelaajasta on kysymys, Lehkosuo miettii.

Olisiko jopa niin bueno, että pystyisi täyttämään viime kauden maalitykin Joao Klaussin saappaita?

– Erityyppinen ja eri lailla pelitaitava pelaaja. Mutta uskon, että pystyy, Lehkosuo sanoo.

Sopeutumista toki on. Kuten kaikilla Suomeen saapuvilla.

– Hän on pelannut vain Meksikossa ja Chilessä, joten aika lämpimistä maista tulee. Ja kun tulee miinus yksi (lämpöasteessa) tekonurmelle, joka on vähän kohmeessa kylmästä, voi olla, että on pieni kulttuurisokki. Ei ole kuitenkaan ainakaan ulospäin sitä näyttänyt, oli heti kuin kala vedessä, Lehkosuo myhäilee.

Alakertoihinkin vahvistusta

Meksikolaista hyökkäystä patoamaan on toki tullut puolustajia. HJK:llakin, jonka nimekkäin uutuus on kaksinkertainen MM-lopputurnauskävijä ja urallaan Monacoakin edustanut nigerialainen laitapakki Elderson.

– Kokenut pelaaja, vyöllä isoja pelejä. Kokemus näkyy itsevarmana toimintana ja hyvänä pelin lukemisena, Lehkosuo kehuu 31-vuotiasta tulokasta, jonka kauden alku voi viivästyä sairastelun takia.

IFK Mariehamn puolestaan on vankistanut alakertaansa kahdella hollantilaistopparilla. Rick Ketting ja Robin Buwalda ovat jo olleet valmentaja Peter Lundbergin mieleen.

– Monipuolisia, ja hollantilaiseen tapaan hyviä pallon kanssa. Ja onhan meillä myös kolmas uusi (ja nuori) toppari, ruotsalainen Tarik Hamza. Hänkin auttaa meitä kyllä.

Uusista ulkomaalaisista maalivahtikärkeä edustaa Patrick Rakovsky. Saksan tehokkaan vahtikoneen tuotos pelasi hieman yli 18-vuotiaana Bundesliigassa ja nyt 25-vuotiaana torjuu FC Lahdessa.

– Johtajatyyppi, jonka perustekeminen on korkealla tasolla. Ja meille on tärkeää myös kaikkien muutosten jälkeen se, että hän on ottanut roolia pelin johtamisessa ja ohjaamisessa. Odotetaan, että hän on yksi sarjan parhaita maalivahteja, lahtelaisvalmentaja Sami Ristilä kuvaa.

Kotisaarelle paluu

Siihen 70 prosenttiin liigapelaajista statuksella "kotimainen" liittyy myös uusi liigapelaaja, ulkomailta. Daniel Sjölund palaa Ahvenanmaalle, 262 Allsvenskan-pelin miehenä.

– Hienoa tulla päättämään ura kotona, Sjölund iloitsee.

– Odotan häneltä paljon, totta kai, niin kentällä kuin sen ulkopuolella, IFK Mariehamnin valmentaja Lundberg sanoo.

Huippuvahvistuksen hankkiminen ei ollut yhtä vaikeaa kuin pitkien videosulkeisten jälkeinen uuden ulkomaalaisen rekrytointi.

– Se oli helppoa. Hänen perheensä halusi muuttaa takaisin saarelle, joten ei ollut ongelmia hänen houkuttelemisessaan, Lundberg nauraa.