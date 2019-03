Keinänen ratkaisi olympiakaraten EM-pronssin yhdellä lyöntipisteellä

Perinteinen mitaliottelu, Titta Keinänen kuvaili olympiakaraten EM-kilpailujen pronssiottelua, kun STT tavoitti puhelinhaastatteluun tuoreen EM-pronssimitalistin. Keinänen kukisti naisten yli 68 kilon luokan pronssiottelussa Kosovon Fortesa Oranan lukemin 2–1 ja saavutti ensimmäisen arvokilpailumitalinsa Espanjan Guadalajarassa järjestettävissä kilpailuissa.

– Kumpikin otteli tarkasti. Sain ensimmäisen pisteeni ensimmäisestä tilanteesta, mutta vastustajan valmentaja nosti videotarkastuskortin. Tilanne tarkastettiin, ja vastustaja sai myös pisteen, Keinänen ruoti.

Ottelu jatkui pitkään tasatilanteessa 1–1, mutta Keinänen sai ottelun lopulla yhden lyöntipisteen, jolla hän nappasi voiton. Keinäselle, 25, voitto oli maukas revanssi. Hän hävisi Oranalle vuoden 2015 EM-kilpailujen karsintaottelussa.

– Muutenkin tämä saavutus tuntuu hyvälle, koska olen miettinyt olevani arvokilpailujen alisuorittaja. MM-kilpailuissa olen sijoittunut seitsemänneksi, mutta kyllä EM-mitali on eri asia.

Olympiaunelma elää

Keinänen keskittyy tällä hetkellä urheiluun käytännössä päätoimisesti, mutta hänellä on opiskelupaikka Turun ammattikorkeakoulussa. Yhteisöpedagogin opintojen edistäminen joutuu odottamaan hetken, koska Keinäsellä riittää kovia tavoitteita urheilussa. Ensi vuonna Tokiossa järjestetään olympialaiset, jonne karsintaseula on tiukka, ja kilpailuluokkia on vähemmän.

– Tästä saa rankingpisteitä. Huhti-, touko- ja kesäkuussa on lisää kilpailuja. Ensi vuonnakin on vielä karsintakilpailuja, Keinänen suunnitteli.

Tiukka rypistys oli myös kuluneen viikon EM-urakka. Torstaina Keinänen otteli kolme kierrosottelua ja välierän. Perjantaina ohjelmassa oli joukkuekilpailu.

– Tämä oli aika tiukka setti ja mentaalisesti raskas. Torstaina jokaiseen otteluun piti löytää uusi lataus. Tänä aamuna menin kello 5.30 pyörittelemään hotellin pihalle ja herättelin itseni, Keinänen avasi lopulta mitalijuhliin päättynyttä päiväänsä.