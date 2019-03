Krista Pärmäkoski ei ole tällä kaudella tottunut häviämään suomalaisille kilpasiskoilleen hiihtoladulla. Lauantaina Pärmäkoski oli Äänekosken SM-laduilla ylivoimainen, sillä hän voitti kymmenen kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailuissa muita minuutilla.

– Odotin itseltäni täältä vielä hyviä hiihtoja. Yritin tsempata itseäni sillä, että kaikki hyvä, mitä tänään pystyn ottamaan, on huomiselta pois, Pärmäkoski kertoi.

Hän tarkoitti sunnuntain takaa-ajokilpailua, johon hän lähtee muiden takaa-ajettavaksi hulppealla erolla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ikaalisten Urheilijoita edustava Pärmäkoski on Äänekosken kisoissa jo tuplamestari, sillä perjantaina hän voitti pariviestin Maaret Pajunojan kanssa. Viikonlopun kolmannen kullan esteitä ei taida löytyä, jollei Pärmäkoski yllättäen sairastu ennen huomista.

– Voittaminen on aina kivaa, ja jokainen lähtee tänne voittamaan. Toivon, että tytöt olisivat vähän lähempänä ja tulisi haastetta. Uskon ja toivon, että ensi vuonna tilanne on toinen, Pärmäkoski mietti suomalaisten keskinäisiä tasoeroja.

Lauantaina Pärmäkoski kisasi muutaman asteen lämmössä ja keväisessä auringossa shortsit jalassa.

– Talvella en ole ikinä hiihtänyt shortseissa, kesällä kyllä. Nyt oli hyvä varustus. Laitoin pitkät sukat, kun ajattelin, että on ikävää, jos lumi lentää sääreen, Pärmäkoski sanoi.

Hopea yllätti Kyllösen

Toiseksi hiihtänyt Kainuun Hiihtoseuran Anne Kyllönen yllättyi vapaan hiihtotavan mitalistaan, joka tuli 55,6 sekunnin erolla voittajaan.

– Ensimmäisenä, kun ylitin maalilinjan, tuli tunne, että ohhoh. En oikein ollut laskenut vaparin kymppiä mitalilajiksi, Kyllönen naurahti.

Hän laittoi hiihdon sujumisen aikaerorasituksen piikkiin. Kyllönen tuli muutaman muun suomalaisen tavoin vasta tiistaina maailmancupin päätöskisoista Kanadasta.

Vuokatti Ski Team Kainuun Eveliina Piippo oli kolmas jäätyään Kyllösen vauhdista 2,3 sekuntia. Pronssi oli 20-vuotiaan Piipon ensimmäinen aikuisten SM-kisoista. Hän iloitsi siitä, että onnistui tasapainoisessa hiihdossa.

– Minulla on ollut taipumuksena, että vähän räpellän tai olen vitosen kohdalla niin hapoilla, että katkean, Piippo kertoi.

– Laitoin viikonloppuun tavoitteeksi, että pystyn taistelemaan mitalista juuri tällä matkalla. Hienoa, että se onnistui.

Vieremän Koiton Kerttu Niskanen hiihti neljänneksi 1.02,9 Pärmäkoskelle hävinneenä. Niskanen jäi mitalivauhdista viisi sekuntia.

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen oli viides ja kokenut Riitta-Liisa Roponen kuudes 0,1 sekunnin erolla Mäkäräiseen.

Mäkäräinen hiihtää väsyneenäkin

Mäkäräinen toivoi yltävänsä hiihtäjien joukossa mitalitaisteluun, mutta koki hävinneensä muille ladun laskuosuuksilla.

– Tiesin, etten haastaa Kristaa, mutta toivoin olevani mitaleilla. Harmi, että lopussa tuli isot erot, Mäkäräinen sanoi.

Mäkäräinen kertoi olevansa ampumahiihtokauden jäljiltä henkisesti ja fyysisesti väsynyt, mutta haluaa kisailla vielä pari viikkoa kevätladuilla.

– Työt on tehtävä, ja kausi on kesken. On järkevää jatkoa ajatellen hiihtää niin kauan, kun on lumia. Silloin voit siirtää harjoituskauden alkua myöhempään kevääseen, eikä väsy tule syksyllä niin aikaisin vastaan, Mäkäräinen kertoi ja sanoi hiihtävänsä sunnuntaina Hämeenlinnassa oman lajinsa SM-kisoissa.

Jäähdyttelykausi ei kiinnosta

Päätös Mäkäräisen ensi kaudesta syntyy kevään aikana. Mäkäräinen miettii, onko hänellä motivaatiota, onko terveys kohdallaan ja onko harjoittelukuvio sellainen, että hänen on järkevää jatkaa.

– Kyllä minulla voisi olla haluja jatkaa vielä vuoden verran ja toivon, että palaset voisivat loksahtaa. Jäähdyttelyvuosi minua ei kiinnosta. Jos hiihdetään, niin sitten hiihdetään tosissaan.

Hänen mukaansa terveyskuvioiden selvittelyssä menee vielä kuukauden verran.

– On sellaisia asioita, jotka vaikuttavat ratkaisevasti tekemiseen, sekä ammuntaan että hiihtoon, Mäkäräinen kertoi, muttei halunnut valottaa terveysmurheitaan tarkemmin.