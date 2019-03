Golfari Korhonen kesti törkeän kuuman sään ja nousi jaetulle kuudennelle sijalle

Suomalaisgolfari Mikko Korhonen on jaetulla kuudennella sijalla miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa Intiassa, kun kilpailua on jäljellä yksi kierros. Korhonen käytti lauantain kierrokseen 70 lyöntiä ja kohensi asemiaan kaksi sijaa. Korhosen tulos kolmen kierroksen jälkeen on 210 (6 alle parin).

– Etuysi oli aika nihkeää peliä, en osunut lähestymisillä viheriöihin ja sellaista. Osasin kuitenkin nauraa asialle ja mennä eteenpäin. Puolessa välissä alkoi peli vähän kulkea ja takaysi oli hyvä. Aivan törkeän kuuma oli tänään, 39 astetta. Meinaa hymy hyytyä, kun sattuu kunnon hotspottiin, eikä ilma liiku yhtään, Korhonen kertoi tiedotteessa. Kilpailun kärkipaikan jakavat Englannin Callum Shinkwi n ja Yhdysvaltojen Julian Suri, jotka ovat viisi lyöntiä Korhosen edellä. Kalle Samooja pelasi lauantaina vahvan kierroksen (69 lyöntiä) ja jakaa sijaa 27.