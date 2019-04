Eero Elo palaa Rauman Lukkoon

Elo tulee Lukkoon Sveitsin liigassa pelaavasta SCL Tigersista, jota edusti syksystä 2016 lähtien. Kasvattiseurassaan Lukossa Elo pelasi viimeksi kaudella 2012–2013.

– Mahtavaa palata kotikaupunkiin. Täältä on joskus lähdetty maailmalle, joten on hienoa tulla takaisin kotiin juuri tässä kohtaa uraa. Fiilikset on hyvät, mutta samalla myös hyvällä tavalla jännittävät, Elo kertoi.

Elo, 28, on urallaan edustanut kotimaisessa liigassa myös Porin Ässiä sekä KHL:ssä Avtomobilist Jekaterinburgia ja Sibir Novosibirskia.