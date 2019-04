HJK edelleen suosikki, mutta haastajat ovat lähellä – Honka ja KuPS hyökkäävät liigakauteen nimekkäillä ryhmillä

HJK lähtee miesten jalkapalloliigaan jälleen kerran ykkössuosikkina ja vain mestaruus mielessään. Ennakkoarvioissa etenkin Honka ja KuPS nousevat lähes samalle viivalle ja heittävät helsinkiläismahdille kovan haasteen.

Haastajakaksikko voi ammentaa uskoa myös viime kauden menestyksestään. Tuolloin HJK vei mestaruuden ylivoimaisesti, RoPS oli hopealla, KuPS kolmas ja Honka neljäs.

HJK asetti jo tammikuussa itselleen kolme tavoitetta: Suomen cupin voiton, liigamestaruuden ja eurokentillä lohkovaiheeseen pääsyn. Yksi tavoitteista kaatui, kun helsinkiläisryhmä jäi cupissa yllättäen alkulohkoonsa.

– Pelaajapakka on nyt kasassa. Kokoon saaminen kesti vähän liian kauan, mutta niin se nyt vaan meni. Esimerkiksi Keski-Euroopan kentillä on normaalia, että avainpelaajia saattaa tulla kauden jo käynnistyttyä. On hyvä itsekin tottua siihen, kun ei tiedä, mitä haasteita maailma vielä tarjoaa, HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuo sanoo.

Kommentillaan hän viittaa siihen, että ulkomaalaispelaajista nigerialaispuolustaja Elderson, norjalainen keskikenttämies Harmeet Singh ja meksikolaishyökkääjä Marco Bu eno liittyivät joukkueeseen vasta hiljattain.

HJK lähtee keskiviikkona alkavaan kauteen nimekkäällä ryhmällä, vaikka useita viime kauden avainmiehiä on vaihtanut maisemaa. Heihin kuuluvat muun muassa maalikuningas Klauss, keskikentän Anthony Annan ja laitapuolustaja Juha Pirinen.

Tasainen keskikasti

Hongan hankintoja ovat esimerkiksi Pohjois-Amerikassa kelpo uran tehnyt hyökkäyspään Luis Silva ja muun muassa HJK:ta edustanut Gideon Baah. KuPSiin on saapunut nippu pelaajia, joiden pitäisi täyttää liigavahvistuksen määritelmä.

Vaikka HJK on hallinnut liigaa 2010-luvulla kahta poikkeusta lukuun ottamatta, muutoin sarja on ollut monena vuonna tasainen ja yllätyksellinen.

Myös nyt useat ennakkoon keskikastin joukkueet lähtevät kauteen melko pienillä keskinäisillä marginaaleilla.

HJK:n, Hongan ja KuPSin lisäksi ainakin Interiltä ja Ilvekseltä voi odottaa kelpo kautta. Oma kysymyksensä on, mitä tekevät viime kauden hopearyhmä RoPS ja pahasti alakanttiin pelannut SJK.

Myös IFK Mariehamnilla ja FC Lahdella lienee sanansa sanottavana, mutta etenkin VPS:lle ja liigaan nousseille KPV:lle sekä HIFK:lle voi ennakoida vaikeaa kautta. KPV ja VPS ovat tosin jo näpäyttäneet epäilijöitä etenemällä Suomen cupissa välieriin.

– Joukkueemme on nyt siinä muodossa ja pelaa sellaista futista, jota olemme ajatelleet. Ei tässä ole ollut pelkoa persiissä, sanoo KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara viitaten talvikauden vaisuihin tuloksiin.

RoPS ei kuulu suurimpiin mitalisuosikkeihin, eikä päävalmentaja Toni Koskela ota ylimääräisiä paineita viime kauden menestyksen toistamisesta.

– Meillä on sarjan kahdeksanneksi isoin budjetti. Kun on vähän enemmän rahaa, saa laatua ja ennen kaikkea määrää. Ryhmässämme on nuoria pelaajia, jotka eivät ole vielä pelanneet liigaa. Se tarkoittaa, että joitain tasonheittelyitä tulee, Koskela sanoo.

Sarjajärjestelmä muuttui

Kausi käynnistyy keskiviikkona kahdella ottelulla: HJK–Inter ja KuPS–RoPS. Muut joukkueet aloittavat urakkansa viikonloppuna.

Yksi suurista muutoksista aiempaan verrattuna on, että liigassa pelataan ensin kaksinkertainen runkosarja. Sen jälkeen joukkueet jakautuvat kuuden joukkueen mestaruussarjaan ja haastajasarjaan.

Sijoille kolme–seitsemän päätyneet pelaavat lisäksi lopputurnauksen yhdestä Eurooppa-liigan karsintapaikasta.