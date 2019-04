Joensuun Maila ja Henri Litmanen solmivat jatkosopimuksen - "Hyvät fiilikset"

Litmanen on edustanut Joensuun Mailaa kaudesta 2013 saakka. Seuran mukaan Litmasella oli sopimusta jäljellä vielä tuleva sesonki, mutta hän allekirjoitti sopimuspaperin hyvissä ajoin ennen kauden alkua.

- Hyvät fiilikset tässä totta kai on. Erittäin mielelläni jatkan Joensuussa, koska täällä on pitkään ollut menestyvä joukkue, organisaatio on mennyt koko ajan eteenpäin ja puitteet ovat viimeinkin Suomen parhaat, Litmanen tuumaa verkkosivuilla.

Joensuun Mailan mukaan Litmasen vahvuudet löytyvät sisäpelaamisesta. Ulkopelissä Litmanen on nähty pääsääntöisesti kolmospolttajan paikalla.

Litmanen on ollut voittamassa kaikkia Joensuun Mailan seurahistorian SM-mitaleja.

- Totta kai tulevaan kauteen lähdetään vähän erilaista tilanteesta, kun olemme hallitseva mestari. Positiivinen haaste on jälleen edessä ja erittäin mukava on tulevaan kesään startata, Litmanen kertoo.