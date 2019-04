Carolina ja Pittsburgh varmistivat paikan NHL:n pudotuspeleissä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Carolina Hurricanes on varmistanut pudotuspelipaikan voittamalla New Jersey Devilsin kotonaan 3–1. Hurricanes palaa pudotuspeleihin ensimmäisen kerran sitten vuoden 2009.

New Jersey meni ottelussa johtoon, kun ensimmäistä erää oli pelattu hieman alle viisi minuuttia. Carolina tuli tasoihin viisi minuuttia myöhemmin. Dougie Hamilton antoi omalta alueelta tarkan pystysyötön siniviivan tuntumassa vapaaksi päässeelle Warren Foeglelle, jonka perään New Jerseyn puolustajat eivät enää ehtineet. Foeglen matala laukaus ohitti New Jersey -vahti Cory Schneiderin.

Carolinan suomalaispelaajat Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen kirjauttivat syöttöpisteet joukkueensa toisesta maalista, jonka Justin Faulk teki ylivoimalla toisen erän alkuminuuteilla. Nino Niederreiter viimeisteli 3–1-loppulukemat kolmannen erän lopulla.

Markus maalasi Granlundin veljesten kohtaamisessa

Myös Pittsburgh Penguinsin pudotuspelipaikka varmistui, kun se otti 4–1-voiton Detroit Red Wingsistä kotonaan. Penguins eteni pudotuspeleihin nyt 13. kerran peräkkäin. Seuran pudotuspeliputki on NHL-historian pisin.

Pittsburghin Phil Kessel teki kaksi maalia ja antoi yhden maaliin johtaneen syötön, ja Sidney Crosby hankki tehot 1+2. Olli Määttä ansaitsi syöttöpisteen Pittsburghin ensimmäisestä maalista.

Red Wingsin valmentaja Jeff Blashill sanoi, että jopa hänen joukkueensa parhaat pelaajat jäiväs kauas vastustajan tasosta.

– He ovat olleet erinomaisia. Tällaisessa tilanteessa toivoisi, että muita nousisi esiin. Pelaajamme eivät olleet huonoja, mutta he eivät olleet läheskään yhtä hyviä (kuin vastustaja), Blashill sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Grandlundin veljekset Mikael ja Markus olivat vastakkain Nashvillessa pelatussa ottelussa. Vancouver Canucksin Markus Granlund vastasi joukkueensa ensimmäisestä maalista, mutta Nashville Predators kuitenkin voitti ottelun kotiyleisön edessä 3–2. Mikael Granlund jäi ilman tehopisteitä. Pekka Rinne torjui Nashvillen maalilla 30 kertaa.