Suomi yrittää saada revanssin helmikuulta – "Venäjä pelaa takatolpalle pikkunättiä"

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueella on hampaankolossa helmikuulta, kun Venäjä kukisti tuolloin harjoitusturnauksessa Naisleijonat maalein 3–2. Suomi kohtaa Venäjän tänään MM-kotikisoissa.

– Emme pelanneet helmikuussa niin hyvin kuin pitäisi. Nyt kyseessä on revanssipeli. Venäjällä on taitoa vaikka muille jakaa, kunhan he saavat pelin pyörimään, Suomen maalivahti Noora Räty ennakoi.

– Venäjän puolustuspeli ei ole niin hyvää kuin jenkeillä. Meidän pitäisi luoda paljon maalipaikkoja, Räty jatkoi.

Voittamisen nälkää lisää myös se, että Suomi hävisi torstaina avausottelussaan Yhdysvalloille 2–6.

– Se peli lässähti kolmanteen erään. Kyllä se oli meidän huonoutta, ei jenkkien hyvyyttä, että he pystyivät tekemään noin monta maalia, Suomen maalilla torjunut Räty summasi.

Yhdysvallat ja Kanada ovat joukkueita, jotka menevät röyhkeästi vastustajan maalille. Entä millainen Venäjä on maalivahdin kannalta?

– Venäjä ei ole niin suoraviivainen vaan pelaa takatolpalle pikkunättiä, Räty kuvaili.

Pyeongchangissa potkinut Shokhina pelikiellossa

MM-kilpailujen ennakkoasetelmissa Suomi ja Venäjä ovat joukkueet, jotka ratkovat pronssimitalien kohtalon.

Venäjä vei MM-pronssin Suomen nenän edestä kolme vuotta sitten. Vuonna 2015 Suomi oli vahvempi pronssiottelussa.

Viime vuoden olympialaisissa Suomi kukisti Olympiaurheilijat Venäjältä -joukkueen alkusarjassa ja pronssiottelussa.

– Venäjällä on taitavia pelaajia. Moni aliarvioi heitä, että he heittävät pitkiä syöttöjä. Meidän pitää olla tarkkana ja luistella kovaa. Helmikuussa Venäjän taitavat pelaajat tekivät tarvittavat maalit, Suomen toisen maalin Yhdysvaltoja vastaan tehnyt Petra Nieminen ennakoi Venäjä-peliä.

Venäläishyökkääjä Anna Shokhina lämpeni olympialaisten pronssiottelun tappiosta niin paljon, että yritti potkaista Suomen puolustaja Minnamari Tuomista päätössummerin soitua. Kansainvälinen jääkiekkoliitto mätkäisi Shokhinalle kahden ottelun pelikiellon, jota hän kärsii Espoon MM-kilpailujen alkulohkossa eikä kohtaa Suomea lauantaina.