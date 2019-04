Zlatanin taidot tallella – vastustajan valmentaja yltyi kehuihin

Zlatan Ibrahimovic on huippuvireessä Pohjois-Amerikan MLS-jalkapallokauden alkumetreillä, vaikka on kärsinyt jalkavammasta. Los Angeles Galaxyn ruotsalaishyökkääjä on tehnyt kauden kolmessa ottelussaan neljä maalia ja syöttänyt yhden osuman.

Tuorein maali tuli Vancouveria vastaan, ja Galaxy voitti ottelun 2–0. Voittajien avausmaalissa Zlatan sai 63. minuutilla pallon rangaistusalueen rajalla, jallitti puolustajan ja keskitti Daniel Steresin erinomaiseen puskupaikkaan. Kahdeksan minuuttia myöhemmin Ibrahimovic otti maalin edustalla pallon taitavasti rinnallaan alas ja laukoi sen vastustamattomasti Vancouverin maalin kattoon. – Kukaan muu pelaaja MLS:ssä ei pysty tuollaiseen maaliin, Vancouverin päävalmentaja Marc Dos Santos ihasteli sarjan verkkosivuilla. Galaxy on voittanyt neljä viidestä ottelustaan MLS-kauden alussa. Ibrahimovic oli sivussa kahdesta ottelusta kantapäävamman takia.