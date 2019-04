Kaksi vuotta sitten Suomi teki historiaa, kun naisten jääkiekkomaajoukkue yllätti MM-kilpailujen alkusarjassa Kanadan maalein 4–3. Tänään Suomi yrittää toistaa tempun kotijäällä, kun Kanada ja Suomi paketoivat MM-kotikisojen A-alkulohkon.

Panoksena on lohkon toinen sija, kun kummallakin joukkueella on nyt kuusi pistettä. Yhdysvalloilla on kolme enemmän, eikä sen odoteta kompastuvan lohkon viimeisessä ottelussa Venäjään.

Suomi peittosi maanantaina Sveitsin 6–2 ja Kanada Venäjän 5–1. Viime torstaina Suomi onnistui horjuttamaan Yhdysvaltojen peliä, ja Kanada on varuillaan.

– Meidän täytyy kunnioittaa Suomea. Se on hyvä ja liikkuva joukkue. Lisäksi Suomella on hyvä maalivahtipeli. Meidän täytyy pelata kiekkoja syvään, tehdä maskia maalille ja mennä ärhäkästi reboundeihin, Kanadan hyökkääjä Melodie Daoust ennakoi.

Viime vuoden olympialaisissa Daoust oli nikkarien tehokkain pelaaja. Juonikas hyökkääjä on Pohjois-Amerikassa tottunut kapeaan kaukaloon, mutta leveässäkin peli sujuu hyvin.

– Ehdimme harjoitella jonkin verran isommassa kaukalossa ennen kisojen alkua. En usko sen olevan ongelma. Suomen kohtaamiseen mennessä saimme jo pelejä ja lisää harjoituksia alle, Daoust tuumi.

Suomi oli Sveitsiä vastaan puolet ottelusta vaikeuksissa, koska valmistautuminen peliin ei ollut 100-prosenttinen koko joukkueella. Suomen otteissa oli ohipelin makua, mutta Naisleijonat käänsi lopulta selvän voiton.

Tunnetusti pohjoisamerikkalaiset tulevat peliin rytinällä.

– Henkinen valmius peliin lähtiessä pitää olla parempi kuin mitä Sveitsiä vastaan oli. Puolustuspelaamisen suhteen pitää skarpata ja olla parempi oman maalin edessä, Suomen hyökkääjä Annina Rajahuhta sanoi maanantaina.

Rajahuhta on yksi niistä Suomen pelaajista, jotka ovat vääntäneet Daoustin kaltaisia tähtiä vastaan myös seurajoukkuetasolla. Rajahuhta pelasi kaudella 2017–18 kovatasoisessa CWHL:ssä, jonka tähtenä Daoust tuikki viime talvena.

Nyt Daoustin työpaikka on vaarassa. Montreal Canadiennesia edustanut hyökkääjä on ilman sarjaa, kun CWHL kertoi maaliskuussa toiminnan loppumisesta.

Daoustille Suomen pelaajista tuttuja vastustajia menneeltä kaudelta ovat maalivahti Noora Räty ja hyökkääjä Venla Hovi. Montreal hävisi CWHL:n finaalit Hovin Calgary Infernolle.

– Täällä olen pelaamassa Kanadalle ja keskityn täysillä MM-kilpailuihin enkä mieti tulevaa. Turnauksen jälkeen perehdyn sitten tilanteeseeni ja sarjan tilanteeseen, Daoust teki selväksi asenteensa.

Kanada on Espoossa voittamassa maailmanmestaruutta, jonka Yhdysvallat on vienyt sen nenän edestä jo neljä kertaa peräkkäin.

Suomen ja Kanadan välinen alkusarjan päätösottelu alkaa kello 19.30.