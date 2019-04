Mikko Rantasen paluu pudotuspeliavaukseen näyttää mahdolliselta

Hyökkääjä Mikko Rantasen paluu kaukaloon Colorado Avalanchen NHL-pudotuspeliavauksessa torstaina Calgary Flamesia vastaan näyttää mahdolliselta. Runkosarjan kahdeksan viimeistä ottelua käsivamman takia sivussa ollut Rantanen osallistui maanantaina Coloradon harjoituksiin, mutta käytti punaista harjoituspaitaa merkkinä siitä, että kontaktit olivat vielä kiellettyjä.

– Hän on edistynyt juuri siten kuin toivoimme. Tänään hän sai hiukan kevyttä kontaktia, ja näyttää siltä, että pystyy tekemään kaiken ilman rajoituksia, joten katsomme miltä hän näyttää huomenna. Näyttää siltä, että hän on mahdollisesti pelissä torstaina, päävalmentaja Jared Bednar sanoi Avalanchen verkkosivuilla.

Rantanen keräsi runkosarjassa 31 maalia ja 56 syöttöä 74 ottelussa.

– Minusta näyttää siltä, että Mikko on valmiina ja meillä on kaikki avainpelaajamme mukana. Täysi kokoonpanomme on käytettävissä ja sitä haluamme. Tähän aikaan vuodesta yksikään pelaaja ei tunne oloaan täydelliseksi, mutta pitää vain pystyä pelaamaan, vaikka ei olisi sataprosenttisessa kunnossa, Bednar jatkoi.

Buffalon Rasmus Ristolainen pettyi

Buffalo Sabresin NHL-kausi päättyi kahdeksantena peräkkäisenä keväänä runkosarjan myötä, ja Sabresin suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen on pettynyt joukkueen mukana kuutena peräkkäisenä keväänä.

– Siitä tulee vaikeampaa joka vuosi. Sitä haluaa vuosi vuodelta enemmän. Se on todella raskasta, Ristolainen kuvasi pettymystä Sabresin nettisivuilla.

Ristolainen ei osannut nimetä yksittäistä syytä Buffalon epäonnistumiseen.

– En usko että on vain yhtä tai kahta syytä. Jos niin olisi, se olisi helposti korjattavissa. Luojan kiitos en ole toimitusjohtaja, joten minun ei tarvitse ajatella näitä loppuun asti. Minulla ei ole vastausta. Kyse oli monista asioista.

Buffaloa kaksi viime kautta valmentanut Phil Housley sai lähtöpassit kauden päätyttyä.

– On ikävä nähdä ihmisten lähtevän, mutta kun tavoitteita ei saavuteta, muutoksia voi tapahtua ja niitä pitää tapahtua, Ristolainen sanoi.

Omia suorituksiaan Ristolainen arvioi kriittisesti.

– Siitä kun minä ja joukkue pelasimme hyvin, on niin pitkä aika, ettei kukaan enää muista sitä. Viime kuukaudet olleet todella huonoja, ja se on tunne sekä henkilökohtaisesti että joukkueen osalta.

Ristolaisella ei ollut selvää reseptiä siihen, miten voisi nostaa omaa tasoaan kuuden NHL-kauden jälkeen.

– En usko, että muutan harjoitteluani paljoa. Ehkä kyse on henkisistä asioista. Kyse ei ole kunnosta, vaan ehkä jääharjoittelusta. En ole luistellut paljoa alkukesäisin, ehkä pitää miettiä, pitäisikö sitä tehdä enemmän. En usko, että monikaan kaveri olisi yhtä hyvässä kunnossa kuin minä, joten kyse ei ole siitä.