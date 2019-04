Naisleijonien puolivälierähistoriassa on yksi kömmähdys – Suomi tietää Tshekin vahvuudet MM-kotikisojen "kuolemanottelussa"

Monissa palloilulajeissa arvokilpailujen puolivälieräottelua kutsutaan kuolemanotteluksi. Voitto vie mitalipeleihin, mutta tappio tietää ennenaikaista loppua ja raskasta kotimatkaa.

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen kotimatka MM-kilpailuista Espoosta ei ole pitkä, mutta se voi kääntyä raskaaksi, mikäli Suomi ei torstaina onnistu kaatamaan Tshekkiä.

– Alkusarja on matka siihen (puolivälierään). Olen luottavaisin mielin, Suomen päävalmentaja Pasi Mustonen kommentoi.

Suomi voitti kaksi neljästä alkusarjan ottelustaan ja sijoittui A-lohkon kolmanneksi. Puolivälierävastustaja Tshekki voitti heikompitasoisten joukkueiden B-lohkon puhtaalla pelillä.

– Tshekki on selkeästi parempi kuin Sveitsi, Mustonen vertaa.

Suomi nuiji vaikean alun jälkeen Sveitsin alkusarjassa 6–2.

– Tshekillä on pari laadukasta kentällistä. He ymmärtävät, miten peliä pelataan. Toivotaan, että he eivät ole riittävän leveä joukkue, Mustonen mietiskeli.

Suomen parhaisiin hyökkääjiin lukeutuva Petra Nieminen, 19, pelaa neljänsissä aikuisten arvokilpailuissaan ja tuntee puolivälierän painetilan.

– Pelin henki on selvä: voitolla jatkoon. Tshekillä on taitavia yksilöitä ja hyvä maalivahti. Tarkkana pitää olla. Tuollaisia virheitä ei pidä tehdä, mitä Kanadaa vastaan tehtiin, Nieminen ennakoi.

Alkusarjan päättäneessä Kanada-ottelussa Suomi hävisi aloituksia, jäi vastustajan paineen alle ja pelasi huolimattomasti. Kanada rokotti tilanteista armotta.

Varmaa työtä puolivälierissä

Pasi Mustonen aloitti Naisleijonien päävalmentajana vuonna 2014 Sotshin olympialaisten jälkeen. Sotshissa Suomi koki historiansa ainoan puolivälierätappion, kun Ruotsi oli parempi 4–2.

Mustosen aikakaudella puolivälierät ovat hoituneet komeasti. Neljä vuotta sitten Suomi kaatoi Sveitsin 3–0, kolme vuotta sitten Tshekin 5–0 ja kaksi vuotta sitten Ruotsin 4–0. Viime vuoden olympialaisten puolivälierässä Suomi kaatoi Ruotsin 7–2.

Torstain puolivälierän jälkeen lauantain välierään vastaan tulisi Kanada. Täksi vuodeksi MM-kilpailut laajennettiin kymmenen joukkueen sarjaksi, joten A-lohkon kahdelle parhaalle ei tule automaattisesti paikkaa välieriin. Kanada raivannee puolivälierässä tieltään Saksan ja Yhdysvallat Japanin. Neljännen puolivälieräparin muodostavat Venäjä ja Sveitsi.

Helmikuussa Suomi voitti Tshekin 2–0 ja elokuussa 3–2.

– Heidän kärkipelaajista moni oli poissa, koska he pelaavat Pohjois-Amerikassa, päävalmentaja Mustonen muistutti.

Suomen pelaajista Sanni Hakala putosi loukkaantumisen takia pelistä maanantaina ja Michelle Karvinen, Annina Rajahuhta sekä Noora Räty tiistaina. Nelikosta vain Hakala on varmuudella sivussa torstain ottelusta. Räty vakuutti tiistaina, että jätti pelin kesken varotoimenpiteenä.