Pele pysyy tarkkailussa brasilialaissairaalassa – tila vakaa ja legenda "hyvissä voimissa"

Jalkapallolegenda Pele pysyy "tarkkailussa" sairaalassa kotimaassaan Brasiliassa, häntä hoitavat lääkärit tiedottivat torstaina. Ranskassa viime viikolla sairaalahoitoon joutuneen 78-vuotiaan Pelen tila on kuitenkin tohtoreiden mukaan vakaa.

Pele joutui Ranskassa sairaalahoitoon virtsatieinfektion takia. Brasiliaan palattuaan hänet otettiin sairaalaan Sao Paulossa tiistaina, ja keskiviikkona kerrottiin, että häneltä on poistettava munuaiskivi.

– Pelen tila on yhä vakaa, ja hän on hyvissä voimissa. Häntä on tutkittu, ja hän on yhä tarkkailussa, sairaala ilmoitti torstaina.

Peleä pidetään laajalti maailman kaikkien aikojen parhaana jalkapalloilijana. Kolminkertaisella maailmanmestarilla on ollut terveysongelmia viime vuosina, ja hän joutui muun muassa luopumaan Rion 2016 kisoissa olympiatulen sytyttäjän tehtävästä terveyssyistä.