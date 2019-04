Ville Nieminen luotsaa Pelicansia myös ensi kaudella – "Ei Ferrarikaan esittele etusiipeään ennen kuin koko auto on valmis"

Jääkiekkoliigan Lahden Pelicans on tehnyt päävalmentajansa Ville Niemisen kanssa yksivuotisen jatkosopimuksen, tiedotti seura perjantaina. Niemisen valmennusryhmässä jatkavat Pasi Nurminen, Arttu Lipsanen sekä Tommi Pärmäkoski.

Pelicansin jahkailu valmentajanimityksessä ehti herättää mediassa kummastusta.

- Nyt meillä on kaikki palaset valmiina ja oikeilla paikoilla, joten on myös oikea aika tulla asian kanssa ulos. Ei Ferrarikaan esittele etusiipeään ennen kuin koko auto on valmis. Olemme olleet oikein tyytyväisiä tästä runsaasta ilmaisesta medianäkyvyydestä, Pelicansin urheilujohtaja Janne Laukkanen sanoi tiedotteessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pelicans sijoittui tämän kauden runkosarjassa kolmanneksi, mutta tippui puolivälierissä HIFK:lle voitoin 2–4.