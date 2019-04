Jannica Lintunen vahvistaa Hertan hyökkäystä

Naisten Ykkösessä pelaava FC Hertta on tehnyt määräaikaisen pelaajasopimuksen Kuopion Palloseuran liigajoukkueen Jannica Lintusen kanssa. Lintunen pelaa joensuulaisten riveissä jo sarja-avauksessa lauantaina GBK:ta vastaan. Lintunen on lahjakas hyökkääjä, joka on parhaimmillaan yksi vastaan yksi -tilanteissa.

Lisäksi Hertta testaa Akuliina Korhosta, jolla ei ole sopimusta tällä hetkellä mihinkään seuraan.