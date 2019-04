Ravuri Atupem kiri maalikameravoittoon Seinäjoki Racessa

Seinäjoki Race käynnistää perinteisesti ravikauden suurkilpailut. Hyvissä olosuhteissa ravattu tämänvuotinen Seinäjoki Race oli etukäteen oikein mielenkiintoinen. Yksikään osallistuja ei erottunut ennakkospekuloinneissa muiden yläpuolelle. 70 000 euron ykköspalkinnolla ajetussa lähdössä yksi oli alussa selvästi muita nopeampi. Pastore Bob latasi omaa vauhtiaan keulaan, ja matkavauhti oli suhteellisen maltillista. Loppukaarteessa Atupem hyökkäsi toisesta ulkoa ja eteni ahnaasti haastamaan johtohevosta. Kaksikko oli maalissa aivan rinta rinnan.

Kuvan tutkimisen jälkeen Antero Tupamäen valmentama ja Santtu Raitalan ajama Atupem julistettiin voittajaksi. Chief Orlando oli kärkirintamassa kolmas. Atupemin omistaa ja on kasvattanut Artun-Talli. Sen voittoaika 2 100 metrin ryhmäajossa oli 11,8.

– Tempo oli matkalla aavistuksen rauhallista meidän kannalta. Lopussa nähtiin hienojen hevosten matsi, ja maalissa oli tosi tasaista. Atupem on niin hienopäinen hevonen. Se tykkää voittaa lähtöjä, Raitala kertoi.

Raitala sanoi haaveilleensa lähdön voitosta viikolla.

– Ajattelin, että jos kaikki menee hienosti, olemme yksi niistä, joka voi voittaa lähdön. Atupem on todella hieno hevonen. Sillä on älytön kilpailumotivaatio.

Tupamäki oli liikuttunut seremonioissa, joissa oli mukana myös hevosen kanssa työskentelevä Teuvo Kivivuori. Tupamäki kertoi tunteen olevan sanoin kuvaamaton.

– Atupem on tavallaan kolmannen polven kasvattini. Jotain tällaista olen tämän hevosen kanssa odottanut, mutten ehkä vielä tänään. Atupem on äärettömän lunki hevonen kotona. Se on helppo valjastaa ja käsitellä. Se tekee työskentelemisen sen kanssa hauskaksi. Koskaan ei ole huonolla tuulella, kun se kanssa tulee lenkiltä.

Atupem sai kutsun Finlandia-ajoon voittajaseremonioissa.

Italialaistamma Virginia Grif hallitsi

Lämminveritammojen avoin lähtö oli jälleen italialaistamma Virginia Grifin hallintaa. Viime vuonna vastaavan lähdön voittanut 5-vuotias eteni ensimmäisellä takasuoralla keulaan, mistä irtosi maalisuoralla omille teilleen. Hevosen valmentaja-ohjastaja Alessandro Gocciadoro kertoi seremonioissa, että kilpakumppanit ymmärsivät, miten hyvä Virginia Grif on. Hän sai lasketella rauhassa keulaan ja voitto oli helppo. Gocciadoro kertoi, että tamma jatkaa mahdollisesti Finlandia-raveissa.

Suomenhevostammojen voltti oli alusta asti suuren suosikin Juliette Laxin hallintaa. Se kiristi tempoa päätöskierroksella, eikä muita mahtunut samaan maalikameran kuvaan. Kotiradan Excalibur It voitti lämminveristen kolmen kilometrin voltin. Se eteni avauskierroksella keulaan, mistä voitti varmasti.