Tiger Woods palasi suurvoittajaksi lähes 11 vuoden tauon jälkeen

Voitto major-turnauksessa on Tiger Woodsille uran 15:s ja ensimmäinen sitten vuoden 2008. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltalainen golfsuuruus Tiger Woods on voittanut kauden ensimmäisen arvoturnauksen, Yhdysvaltain Georgiassa pelattavan Mastersin. Voitto major-turnauksessa on Woodsille uran 15:s ja ensimmäinen sitten kesän 2008. Kaikkien aikojen major-voittoykkönen Jack Nicklaus on Woodsilla nyt kolmen voiton päässä.

Voitto Mastersissa on Woodsille viides, edellisen kerran hän juhli voittoa Augustan kentällä vuonna 2005. Paluu suurvoittajaksi loukkaantumisten ja muiden vaikeuksien jälkeen tuli nyt lopulta lyönnin erolla Dustin Johnsoniin, Xander Schauffeleen ja Brooks Koepkaan.