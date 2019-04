Maaleja, ylistystä ja iloisia ilmeitä. Hyökkääjä Teemu Pukin ja koko Norwich Cityn kausi jalkapallon Englannin mestaruussarjassa on ylittänyt kaikki odotukset.

Ennakkoarvioissa Norwichin uskottiin taistelevan pikemminkin putoamista vastaan kuin noususta pääsarja Valioliigaan. Kun Pukin tulo seuraan kesällä julkistettiin, monet Norwichin kannattajista olivat lähinnä skeptisiä suomalaisen mahdollisuuksista.

Neljä edelliskautta tanskalaisessa Bröndbyssä pelannut Pukki on ollut Norwichissa iskussa alusta saakka.

– On ollut mahtava kausi, ja unelma on aika lähellä. Vaikken voittaisi maalikuninkuutta ja nousisimme Valioliigaan, voisin pitää tätä nappikautena, Pukki sanoi muutama viikko sitten ollessaan Suomen maajoukkueen matkassa.

Norwich johtaa sarjaa, josta kaksi parasta nousee ensi kaudeksi suoraan Valioliigaan. Neljä seuraavaa karsii keskenään kolmannesta nousijan paikasta.

Daniel Farken valmentamalla Norwichilla on toisena olevaan Leedsiin neljän ja kolmantena olevaan Sheffield Unitediin seitsemän pisteen kaula, kun kärkijoukkueilla on kautta neljä peliä jäljellä.

Vaikka Norwich on jäänyt kahdessa edellispelissään tasatulokseen, joukkueen tilanne on erittäin hyvä. Samalla Pukki on matkalla maalikuninkuuteen.

Hänellä on koossa 27 osumaa, kun toisena olevan Aston Villan Tammy Abraham on viimeistellyt 24 kertaa. Mestaruussarjan aikakaudella Englannin kakkostason maaliennätys on 30 osumaa.

Mestaruussarjan kauden parhaaksi pelaajaksi hiljattain valittu Pukki sanoo, ettei hänellä ole "pakkomiellettä" Valioliigassa pelaamisesta. Halu maailman seuratuimpaan jalkapallosarjaan on toki suuri.

– Olisi tosi mageeta päästä kokeilemaan, miten hommat onnistuisivat Valioliigassa, Pukki myöntää.

Pukilla on kolmivuotinen sopimus Norwichin kanssa. Nähdäänkö suomalaispelaaja ensi kaudella Valioliigassa jonkin muun joukkueen riveissä, jos Norwich ei nouse?

– Nautin tosi paljon Norwichissa pelaamisesta, ja tuo asia tulisi eteen vasta sitten. Luotto nousuun on kova, Pukki kuittaa.

Pukki on kotiutunut perheineen pieneen kylään Norwichin kaupungin ulkopuolella.

– Siellä on tosi rauhallista, ja arki menee kotona lapsen kanssa. On ilo nähdä, miten tytär kasvaa. Ruokakaupassa on tultu pari kertaa juttelemaan, mutta muutoin olen saanut olla aika rauhassa, pienen tytön isä sanoo.

Valioliiga iso haaste

Norwichin ja Pukin menestyksen taustalla on monia syitä.

Farken tehokkaaseen pallonhallintaan ja lyhytsyöttöpelaamiseen perustuva pelitapa tuottaa tulosta ja sopii puolustuksen selustaan mielellään leikkaavalle Pukille.

Lisäksi monet joukkueen hankinnoista ovat onnistuneet, ja nuoria pelaajia on tehnyt läpimurtonsa.

– Ajatusmaailma oli, että mestaruussarjassa on pitkää palloa ja perään. On siellä niitäkin joukkueita, mutta on tosi monta joukkuetta, jotka yrittävät pelata alhaalta asti ja hyvää jalkapalloa, Pukki kehuu.

Kyseessä on hyvä, vaativa ja raskas sarja, mutta Valioliiga olisi selvästi suurempi haaste. On vaikea sanoa, miten Pukki onnistuisi Valioliigassa.

Osa Englannin mestaruussarjan menestyjistä on jäänyt rivimiehiksi tai vaihtopelaajiksi Valioliigassa ja osa on luonut kelpo uran kirkkaimmissa valoissa.

Valioliigassa joukkueet ja yksittäiset pelaajat ovat kautta linjan erittäin tasokkaita, taitavia, kurinalaisia ja taktisia. Helppoja iltoja ei tule.

Oma kysymyksensä on, miten Norwichin nykyinen pelityyli sopisi Valioliigaan, jossa se olisi lähtökohtaisesti usein altavastaaja.