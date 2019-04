Olympiatoivo Keinänen on varttunut tatamin reunalla

Karateka Titta Keinäsen maaliskuussa saavuttama EM-pronssimitali nosti turkulaisen ensi vuoden olympiatoivoksi. Karate on Tokiossa ensi kertaa olympialajina.

– Olympialaisissa on vain kolme sarjaa, joista jokaiseen pääsee kymmenen urheilijaa. Se tuo lajille ulkopuolelta arvostusta.

Keinänen on olympiarankingissa kakkosena. Jos hän pääsee olympiatatamille, hän on silloin ehdottomasti mitalisuosikki.

– Koen, että jokainen vuosi on tärkeä. Ensi vuosi on kuitenkin erilainen vuosi, Euran Karateseuraa edustava Keinänen ennakoi olympiavuotta.

Tekniikat siirrettävä otteluun

Keinäsen, 25, mielestä lajin viehätys on haastavuudessa ja monipuolisuudessa.

– Matsia ei ole koskaan ennalta määrätty, eikä tiedä, mitä tapahtuu. Karatessa ei voi tulla ikinä valmiiksi, eikä yksikään ottelu ole ihan täydellinen.

Keinänen kuvaa karatea paljon osaamista vaativaksi lajiksi.

– Karatessa on oltava nopea ja vahva. Henkinen puoli on tärkeä, sillä hyvät tekniikat on siirrettävä kilpailutilanteeseen.

Keinänen aloitti karaten yhdeksänvuotiaana isänsä Kai Keinäsen valmennuksessa.

– Isän merkitys on ollut iso. Kovasti olen kasvanut tatamin reunalla. Se on mennyt niin luonnollisesti.

Tauko toi rentoutta

Keinänen lopetti karaten 16-vuotiaana ja piti neljä vuotta taukoa.

– Halusin kokeilla jotain muuta. Opiskelin vuoden Ecuadorissa vaihto-oppilaana parturi-kampaajaksi. Harrastin siellä taekwondoa ja tanssin. Tauon aikana harrastin myös lukkopainia ja capoeiraa.

Suomalaiskarateka kokee saaneensa rentoutta ja lisää motivaatiota, kun hän palasi lajiin 20-vuotiaana.

– Ei ollut ihan helppoa tulla takaisin. Hyppäsin nuorten sarjoista suoraan aikuisiin, ja täytyi totutella urheilijan elämään uudestaan, Keinänen kuvaa.

Viime vuosi nosti huipulle

Keinänen vaihtoi sarjansa yli 68 kiloon muutama vuosi sitten. Vuoden 2017 alussa hän ei mahtunut maailmanlistalla 200:n joukkoon, mutta viime vuoden alussa hän oli noussut sijalle 67 ja tämän vuoden alussa hän oli sarjansa maailmanrankingin kakkosena.

– Viime vuonna kaikki lähti sujumaan. Tuli monta onnistunutta kisaa.

Keinänen voitti vuosi sitten huhtikuussa Marokossa ensimmäisenä suomalaisena Premier-liigan kilpailun ja uudestaan kesäkuussa Turkissa. Premier-liigan voitoista saa karatessa eniten pisteitä.

Keinänen palkittiin tammikuussa Urheilugaalassa Vuoden läpimurto -palkinnolla.

– Se oli kiva huomiointi. En osannut sitä odottaa.

Viikonvaihteessa Keinänen ottelee Marokossa, ja kisakalenterissa ovat myös turnaukset Kiinassa ja Istanbulissa. Pronssin tuoneiden EM-kisojen lisäksi hänen kauden päätähtäimenään ovat kesäkuussa Minskissä käytävät Euroopan kisat.