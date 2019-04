Nyrkkeilyn MM-ottelua uhkaa doping – Joshuan vastustaja antoi positiivisen näytteen

Kesäkuun alussa New Yorkissa oteltava ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan WBA-, IBF- ja WBO-liittojen mestaruusottelu britti Anthony Joshuan ja yhdysvaltalaisen Jarrell Millerin välillä uhkaa vesittyä. Syynä on Millerin maaliskuussa antama positiivinen dopingnäyte.

Millerin näytteestä löytyi endurobolia. Hänellä on viiden vuoden takaa yhdeksän kuukauden dopingpanna, joka tuli metyyliheksaaniamiini-piristeestä.

– Odotamme lisätietoja asiasta. Tällä välin Jarrell jatkaa harjoittelua kesäkuun 1. päivän Joshua-kohtaamista varten, Millerin promoottori tviittasi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Millerin, 30, urasaldo on 23 voittoa ja yksi ratkaisematon. Joshuan kohtaaminen olisi hänen ensimmäinen MM-ottelunsa. Joshua on otellut ammattilaisurallaan 22 ottelua ja voittanut ne kaikki. Kesäkuun alun ottelu on hänelle seitsemäs tittelipuolustus, tulee vastaan sitten kuka tahansa.