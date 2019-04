SJK ja HJK jäivät maaleitta kärkitaistossa

Torstain ainoa jalkapalloliigan ottelu SJK–HJK päättyi 0–0-tasapeliin Seinäjoella. Ennen peliä kotijoukkueelle olisi varmasti kelvannut tasapeli, mutta ottelun tapahtumien vuoksi piste jäi kaivelemaan: SJK oli lievästi parempi osapuoli, mutta maalinteko ei onnistunut.

Samalla jatkui SJK:n surkea saldo HJK:ta vastaan. Se on onnistunut viimeksi kaatamaan Klubin sarjaottelussa vuonna 2015, ja viimeisin sarjaottelumaali HJK:n verkkoon on syntynyt vuonna 2016. Kerho on nyt pelannut 720 minuuttia tekemättä maaliakaan HJK:ta vastaan.

– Olen tietysti pettynyt, olen normaali ihminen! Mutta me pelasimme hyvin, ja se on tärkein asia jatkoa ajatellen, SJK-luotsi Alexei Eremenko Senior tyytyi toteamaan.

Torstaina HJK oli ongelmissa SJK:n korkean prässin takia, ja helsinkiläisten pallollinen peli jäi totuttua heikommaksi.

– Se (korkea prässi) ei yllättänyt. Tämä tulos ei ole katastrofi, mutta nämä tiukat pelit pitäisi pystyä kääntämään voitoksi, sanoi HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuo.