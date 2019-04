Juventus varmisti Italian mestaruuden hyvissä ajoin – Serie A:n kahdeksas ykkössija peräkkäin

Torinolainen Juventus varmisti lauantaina Italian jalkapallomestaruuden, kun sillä on Serie A:ssa vielä viisi ottelua jäljellä. Kahdeksas peräkkäinen mestaruus sinetöityi 2–1-kotivoitolla Fiorentinasta.

Fiorentina meni Nikola Milenkovicin iskemällä 1–0-maalilla johtoon jo 6. minuutilla. Juventuksen juna pysyi takaiskusta huolimatta raiteillaan. Alex Sandro pukkasi ensimmäisen puoliajan lopussa 1–1-tasoituksen, ja kotivoiton takasi Fiorentina-puolustaja German Pezzellan oma maali toisen puoliajan alussa.

Pallo meni Fiorentinan maaliin, kun Pezzella epäonnekseen ohjasi Juventuksen Cristiano Ronaldon keskityksen omiin.

Juventus on Serie A:ssa 20 pistettä edellä toisena olevaa Napolia, jolla on jäljellä kuusi ottelua. Näin Juventus on Napolin tavoittamattomissa.