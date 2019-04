Kyynärpäät heiluivat kun 76ers kukisti Netsin

Philadelphia 76ers taisteli 112–108-voiton Brooklyn Netsistä ja meni NBA-koripalloliigan itälohkon kuumaverisimmäksi äityneessä ensimmäisen kierroksen pudotuspelisarjassa 3–1-johtoon. Ottelun puheenaihe oli kolmannen neljänneksen kahakka, joka johti Netsin Jared Dudleyn ja 76ersin Jimmy Butlerin suihkukomennuksiin.

Philadelphian sentteri Joel Embiid otti kovan virheen Netsin sentteriä Jarrett Allenia vastaan, mikä provosoi Dudleyn tönäisemään Embiidiä. Butler puolestaan tönäisi Dudleya, ja kahakan päätteeksi Dudley, Philadelphian Ben Simmons ja erotuomari Ed Malloy kaatuivat kenttäpäädyn katsojien sekaan.

Butler ja Dudley suljettiin pelistä, ja Embiid sai epäurheilijamaisen virheen. Dudley sanoi ottelun jälkeen halunneensa viestittää Embiidille, ettei Nets aio sietää hänen kovia virheitään. Sarjan toisessa ottelussa Embiid löi kyynärpäällään Allenia, mutta välttyi suihkukomennukselta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Embiidillä oli toiseksi eniten epäurheilijamaisia virheitä tällä kaudella. Se kyynärpää ei tuonut sakkoja, ja sitten hän naureskeli mediassa. Jos luulette, että joukkueemme hyväksyy sen, saatte miettiä uudelleen, Dudley sanoi ESPN:lle.

Embiid puolestaan kutsui Dudleya "nobodyksi".

– Ensinnäkin hän on nobody. Kun vastustajat tekevät tuollaista, he yrittävät sekoittaa pelimme. Olen liian arvokas joukkueellemme. Siksi en reagoinut. En tehnyt mitään, eikä se ollut mielestäni epäurheilijamainen virhe, koska osuin palloon, Embiid sanoi.

Embiid keräsi 31 pistettä, 16 levypalloa, seitsemän syöttöä, kuusi torjuntaa ja kaksi riistoa.