Pikkuleijonat pyrkii rokottamaan USA:n ylihyökkäämisestä – Tuttu vastustaja on tällä kertaa vastassa jo puolivälierässä

Neljänä peräkkäisenä keväänä alle 18-vuotiaiden poikien jääkiekon MM-kilpailujen loppuottelussa pelannut Suomi on tänään uudessa tilanteessa. Tuttu vastustaja Yhdysvallat on vastassa jo puolivälierässä.

– Meidän täytyy pelata kurinalaisesti ja jäähyttömästi. Erikoistilanteet ovat iso juttu, Suomen päävalmentaja Mika Marttila ennakoi.

Yhdysvallat luisteluttaa jäälle muun muassa 11 maalia tehneen Cole Caufieldin, joka on enää kolmen täysosuman päässä Aleksandr Ovetshkinin yksien kisojen maaliennätyksestä. Hyökkääjä Jack Hughes on tehoilla 5+7=12 pisteen päässä Caufieldistä.

– Yhdysvallat antavat vastaan jonkin verran eli ylihyökkäävät. Se on meidän paikkamme iskeä, päävalmentaja Marttila näkee.

Hyökkäysintoinen joukkue saattaa siis kompastua viisikkopelin pettämiseen.

Suomella oli alkusarjassa vaikeuksia pelata ehjää ottelua, mutta Marttilan mukaan tasonnosto alkusarjan päätöskamppailuun oli huomattava.

Suomi kohtasi Yhdysvallat ennen MM-kilpailuja harjoitusottelussa Heinolassa ja voitti 1–0. Ruotsissa pelattavissa MM-kilpailuissa suurin ennakkosuosikki Yhdysvallat marssi puhtaalla pelillä lohkonsa ykköseksi, mutta vahva mitalikandidaatti Suomi hävisi kolme ensimmäistä otteluaan.

Pudotuspelipaikka varmistui vasta alkusarjan viimeisessä ottelussa, kun Suomi murskasi Sveitsin.

Luja karvaus ja tiivis puolustus

Yhdysvallat ja Suomi ovat kohdanneet alle 18-vuotiaiden MM-kilpailujen pudotuspeleissä neljänä keväänä peräkkäin. Vuosina 2015 ja 2017 Yhdysvallat voitti Suomen loppuottelussa. Vuonna 2016 Suomi nitisti Yhdysvallat välierässä ja vuosi sitten loppuottelussa.

Suomella peräkkäisiä mitaleja on neljä, mutta Yhdysvalloilla peräti 15. Pelaajisto on vaihtunut lähes kokonaan edellisten MM-kilpailujen jälkeen, mutta kumpikin maa on pystynyt jatkamaan menestyssarjaansa.

Suomen viime vuoden mestarijoukkueesta mukana ovat edelleen Anton Lundell, Leevi Aaltonen ja Mikko Kokkonen.

– Jos pelaamme hyvin yhdessä, se tuo meille paikkoja. Yhdessä pitää karvata lujaa ja puolustaa tiiviisti, Lundell tuumii.

Lundell ei halua nostaa esiin Yhdysvaltojen tiettyjä pelaajia.

– Eiköhän kaikki tiedä, ketä siellä pitää tarkkailla, HIFK-hyökkääjä virnisti.

– Niillä on monta taitavaa jätkää, hän lisäsi.

Lundellilla on tältäkin kaudelta kokemusta Yhdysvaltojen voittamisesta arvokilpailuissa, kun hän pelasi vuodenvaihteessa alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa. Siellä Suomi kukisti Yhdysvallat loppuottelussa.

– Olen tämän porukan (2001 syntyneet) mukana ollut maajoukkuepolun alusta asti ja tunnen porukan. Osa jätkistä on tuntenut toisensa 3–4 vuotta, ja toiset jopa pidempään, Lundell korosti Pikkuleijonien hyvää yhteishenkeä.

Örnsköldsvikissä pelattava ottelu alkaa kello 16.30 Suomen aikaa. Muut puolivälierät ovat Kanada–Latvia, Ruotsi–Tshekki ja Valko-Venäjä–Venäjä.