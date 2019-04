Lewis Hamilton kaipaa autoonsa lisävauhtia – "Uskon, että Valtteri ja Ferrarit ovat nopeita Bakussa"

Formula-ykkösten MM-sarjaa johtava Lewis Hamilton povaa Azerbaidzhanin gp:hen tasaista voittokamppailua. Hamilton ei ole koskaan ollut Bakun radalla parhaimmillaan ja viime vuonna hän voitti kilpailun vain sen ansiosta, että tallitoveri Valtteri Bottaksen autosta puhkersi rengas kolme kierrosta ennen maalia.

Bottaksen epäonni käänsi koko kauden asetelmat Hamiltonin eduksi. Britti ajeli loppukaudella viidenteen maailmanmestaruuteensa.

– En ollut viime vuonna tarpeeksi nopea tällä radalla, mutta olin onnekas, Hamilton tunnusti torstaina Bakussa.

– Uskon, että Valtteri on taas nopea täällä. Myös Ferrarit saattavat olla täällä aivan erikoisen vauhdikkaita.

Hamiltonia painaa myös se, ettei hän saavuttanut edellisessä kilpailussa Kiinan gp:ssä paalupaikkaa.

– Asennun tilanteeseen niin, että minun täytyy parantaa vauhtiani. Kyse on pienistä yksityiskohdista ja siitä, että viikonloppu lähtee heti harjoituksista hyvin liikkeelle.

Mercedes johtaa MM-sarjaa 57 pisteen erolla Ferrariin. Saksalaistallin kuljettajat ovat tukevasti kärjessä myös ajajien pisteissä. Hamiltonilla on 68 ja Bottaksella 62 pistettä.

Ferrarin suoravauhti on ollut alkukaudesta hyvä, mutta se on ollut jyrkissä mutkissa Mercedestä hitaampi. Bakun radalla on pitkät suorat, mutta myös tiukkoja mutkia sekä ratavalleja, joihin auto on helppo rikkoa.

Leclerc tykkää Bakusta

Mercedes on ottanut kauden kolmesta kilpailusta kolme kaksoisvoittoa. MM-sarjassa on nähty yhtä murskaava alku viimeksi 1992, kun Williams-tallin autot olivat ylivoimaisessa virityksessä.

Hamiltonin mielestä piste-ero ei kuitenkaan vastaa Mercedeksen ja Ferrarin voimasuhteita. Hän odottaa varsinkin italialaistallin tulokaskuljettajalta Charles Leclerciltä ärhäkkää suoritusta, sillä monacolainen voitti Bakussa F2-kilpailun kaudella 2017.

Leclerc vahvistaa viihtyvänsä radalla.

– Rakastan Bakun rataa. Olen aina onnistunut täällä, ja saavutin viime vuonna tällä radalla urani ensimmäiset F1:n MM-pisteet, Leclerc muistutti.

Ferrari julisti ennen kauden alkua Sebastian Vettelin tallin ykköskuljettajaksi, mutta Leclerc on jo haastanut nelinkertaisen maailmanmestarin vauhdillaan.