Leijonien loppukiri jäi piippuun – Ruotsi kukisti Suomen EHT-turnauksen kenraaliharjoituksessa

Loppukirillään torstaina Ruotsin yllättänyt Suomen jääkiekkomaajoukkue palasi päivää myöhemmin jään pinnalle. Ruotsi otti Helsingissä ansaitun 3–1-vierasvoiton.

– Vaisu ehtoo. Emme olleet parhaimmillamme. Emme pärjänneet luistelussa, ja sitä kautta hyökkäyspeli jäi piippuun, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kertoi Ylelle pelin jälkeen.

Voittomaalin teki kolmannessa erässä pienestä kulmasta puolihuolimattomalla laukauksella SHL-joukkue Röglen hyökkääjä Daniel Zaar. Muuten hyvän ottelun pelannut Suomen maalivahti Kevin Lankinen ei ollut tilanteessa valppaimmillaan.

Puolustaja Philip Holm iski viimeisellä minuutilla 3–1 tyhjään maaliin. Tappio oli Suomen ensimmäinen kuudessa MM-kisoihin valmistaneessa maaottelussa.

Ennen MM-kisoja Suomen otteluohjelmassa on Tshekin Brnossa pelattava kauden viimeinen EHT-turnaus. Suomi aloittaa sen vapun jälkeen 2. toukokuuta isäntämaata vastaan.

Suomen ote herpaantui

Suomen pelillinen käyrä notkahti perjantaina toisessa erässä pahasti. Leijonat oli ensimmäisessä erässä isännän paikalla, mutta toisessa erässä A-maajoukkueessa debytoinut Lankinen piti torjuntoineen kotijoukkuetta pystyssä.

– Tosi hauskaa oli pelata. Hieno kokemus oli, vaikka päällimmäisenä harmittaa, ettei voitettu, miesten maajoukkuedebyyttinsä tolppien välissä tehnyt Lankinen sanoi.

Kuusi pelaajamuutosta torstain Kouvolan Ruotsi-kohtaamisesta tehneen Suomen hyökkäyspeli tyrehtyi. Vähiten hiipui ykköskentällisen hyökkäysvitja, jossa pelasivat keskushyökkääjä Juho Lammikon laidoilla kokeneemmat Sakari Manninen ja Marko Anttila.

Avauserässä Suomen hyökkäys rullasi raikkaasti. 1–0-maalin viimeisteli ylivoimalla Sveitsin Bielissä sarjakauden pelannut Toni Rajala. Syötöt antoivat toinen Sveitsin-ammattilainen Harri Pesonen (Langnau) ja Ruotsin HV 71:n puolustaja Mikko Lehtonen.

Ruotsin tasoitusosuman ampui toisessa erässä niin ikään ylivoimalla maajoukkueryhmän toistaiseksi ainoa NHL-apu Jesper Bratt (New Jersey).

Ruotsi hallitsi myös kolmatta erää, Suomi tyytyi jarruttelemaan.

Ruotsille tyrkyllä NHL-miehistö

Kun Suomi viime vuonna kohtasi Ruotsin viimeistä kertaa ennen MM-kisoja edeltänyttä EHT-turnausta, joukkueessa oli yhdeksän pelaajaa, jotka selvittivät lopulta MM-valintaseulan. Koska NHL:stä ei tänä vuonna näytä olevan Leijoniin tunkua, Ruotsin kohdanneesta miehistöstä MM-valinta voi kohdistua nyt useampaankin.

Toisin on Ruotsissa. Sen päävalmentaja Rikard Grönborg saa MM-Slovakiaan NHL-pitoisen joukkueen. Ruotsilla on jo 14 varmaa NHL-pelaajaa, ja lisää on tulossa.

Viime kauden Stanley cup -voittajan Washingtonin yllätysputoaminen itälohkon puolivälierissä Carolina Hurricanesille vapauttaisi MM-jäälle esimerkiksi Capitalsin tähtihyökkääjän Nicklas Bäckströmin, jos hänelle sopii.

Kaksi maailmanmestaruutta peräkkäin voittaneen Ruotsiin viime kevään MM-joukkueessa kiekkoili 20 NHL-pelaajaa. Suomella oli MM-Tanskassa NHL-statuksella kahdeksan pelaajaa.